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В Україні тепер можна продавати авто із номерними знаками

12 травня 2023 17:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні тепер можна продавати авто із номерними знаками
Автомобільна стоянка. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уряд вніс зміни до процесу перереєстрації транспортних засобів, пов'язані зі зміною власника, дозволяючи зберігати існуючі номерні знаки. Ці нововведення були затверджені Кабінетом міністрів у ухвалі 454.

Про це повідомили у Головному управлінні сервісного центру МВС.

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У повідомленні йдеться, що під час укладання договору купівлі-продажу та перереєстрації транспортного засобу номерні знаки можуть бути передані новому власнику безоплатно.

Проте слід зазначити, що ці зміни не поширюються на номерні знаки з певною комбінацією цифр та індивідуальні номерні знаки.

"Платні номерні знаки державної реєстрації, які мають певну комбінацію цифр, можуть бути передані лише за умови оплати їх вартості. Тобто у разі перереєстрації транспортних засобів, пов'язаних зі зміною власника, якщо покупець бажає зберегти ці платні номерні знаки, йому доведеться сплатити їх вартість у сервісному центрі МВС. Однак винятком є передача таких номерних знаків між родичами", — пояснили в МВС.

Якщо номерні знаки з певною комбінацією цифр передаються родичам, які стають новими власниками транспортного засобу, повторна оплата за ці номерні знаки не потрібна.

Нагадаємо, що українці, які отримали статус учасників бойових дій (УБД) і є власниками автомобільного транспорту, мають право на деякі гарантії від держави та пільги. Зокрема їм дозволено не оформлювати обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності.

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