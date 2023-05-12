В Україні тепер можна продавати авто із номерними знаками
Уряд вніс зміни до процесу перереєстрації транспортних засобів, пов'язані зі зміною власника, дозволяючи зберігати існуючі номерні знаки. Ці нововведення були затверджені Кабінетом міністрів у ухвалі 454.
Про це повідомили у Головному управлінні сервісного центру МВС.
У повідомленні йдеться, що під час укладання договору купівлі-продажу та перереєстрації транспортного засобу номерні знаки можуть бути передані новому власнику безоплатно.
Проте слід зазначити, що ці зміни не поширюються на номерні знаки з певною комбінацією цифр та індивідуальні номерні знаки.
"Платні номерні знаки державної реєстрації, які мають певну комбінацію цифр, можуть бути передані лише за умови оплати їх вартості. Тобто у разі перереєстрації транспортних засобів, пов'язаних зі зміною власника, якщо покупець бажає зберегти ці платні номерні знаки, йому доведеться сплатити їх вартість у сервісному центрі МВС. Однак винятком є передача таких номерних знаків між родичами", — пояснили в МВС.
Якщо номерні знаки з певною комбінацією цифр передаються родичам, які стають новими власниками транспортного засобу, повторна оплата за ці номерні знаки не потрібна.
Нагадаємо, що українці, які отримали статус учасників бойових дій (УБД) і є власниками автомобільного транспорту, мають право на деякі гарантії від держави та пільги. Зокрема їм дозволено не оформлювати обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності.