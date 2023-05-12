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В Украине теперь можно продавать авто с номерными знаками

12 мая 2023 17:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине теперь можно продавать авто с номерными знаками
Автомобильная стоянка. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Правительство внесло изменения в процесс перерегистрации транспортных средств, связанные с изменением владельца, позволяя сохранять существующие номерные знаки. Эти нововведения были утверждены Кабинетом министров в постановлении 454.

Об этом сообщили в Главном управлении сервисного центра МВД.

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В сообщении говорится, что при заключении договора купли-продажи и перерегистрации транспортного средства номерные знаки могут быть переданы новому владельцу безвозмездно.

Однако стоит отметить, что эти изменения не распространяются на номерные знаки с определенной комбинацией цифр и индивидуальные номерные знаки.

"Платные номерные знаки государственной регистрации, имеющие определенную комбинацию цифр, могут быть переданы только при условии оплаты их стоимости. То есть в случае перерегистрации транспортных средств, связанной со сменой владельца, если покупатель желает сохранить эти платные номерные знаки, ему придется оплатить их стоимость в сервисном центре МВД. Однако исключением является передача таких номерных знаков между родственниками", — пояснили в МВД.

Если номерные знаки с определенной комбинацией цифр передаются родственникам, которые становятся новыми владельцами транспортного средства, повторная оплата за эти номерные знаки не требуется.

Напомним, что украинцы, получившие статус участников боевых действий (УБД) и являющиеся владельцами автомобильного транспорта, имеют право на некоторые гарантии от государства и льготы. В частности, им разрешено не оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности.

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