BMW просить водіїв не сідати за кермо через несправність подушки безпеки

BMW логотип на авто. Фото: REUTERS/Michael Dalder

BMW AG став останнім автомобільним виробником, який розширив відгук авто з подушками безпеки Takata, закликаючи власників залишити 90 000 порушених седанів та позашляховиків у гаражах до того, як обладнання не полагодять.

Про це пише Bloomberg.

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Таке застереження "не сідати за кермо" було після вказівок від Honda Motor Co., Ford Motor Co. та інших щодо подушок безпеки Takata Corp., які можуть вибухнути під час активації після довгострокового впливу високої температури та вологості. Криза привела до найбільшого відкликання автомобілів в історії штатів, що охоплює близько 34 автомобільних марок.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США пов'язує дефект із 25 смертями та понад 400 випадками травм на території країни.

Власникам автомобілів рекомендується перевірити, чи мають їх транспортні засоби право на безоплатний ремонт. Для цього потрібно зайти на сайт відгуку BMW або звернеться до сервісного центру телефоном або особисто.

"Розслідування проблем, пов'язаних із японськими подушками безпеки, розпочалося на початку 2000-х років. У 2017 році компанія визнала свою провину за кримінальними звинуваченнями та погодилася сплатити штраф у розмірі 1 мільярда доларів, з яких 850 мільйонів доларів були надані автовиробникам", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Іспанії презентували новий автомобіль на електричному управлінні Liux Gekko. Варто зазначити, що компактний за розміром міський електромобіль відрізняється від інших автомобілів своєю незвичайною конструкцією.