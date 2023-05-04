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Сделан из смолы и напечатан на 3D–принтере: в Испании презентовали уникальный электрокар

4 мая 2023 16:14
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
В Испании презентовали уникальный электромобиль – сделан из смолы и льна
Новый электромобиль Liux Gekko из смолы и льна на презентации в Испании. Фото: Liux
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

В Испании представили новый автомобиль на электрическом управлении Liux Gekko. Стоит отметить, что компактный по размеру городской электромобиль отличается от других автомобилей своей необычной конструкцией.

Об этом сообщают на официальном сайте автопроизводителя Liux.

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Стоит отметить, что новый электромобиль Liux Gekko представляет собой достаточно компактный электромобиль, по размеру похожий на бренд Smart. Длина этого автомобиля достигает 2,7 метра, а его ширина 1,5 метра. Этот хэтчбек имеет однообъемный дизайн, короткие свесы кузова и тонкие диодные фары.

Электромобиль Liux Gekko
Электромобиль Liux Gekko в Испании. Фото: Liux

По весу этот электромобиль составляет всего 550 килограмм, а сам он сделан, в основном, из экологически чистых материалов. На его стальной раме установлен кузов, разработанный из специального полимерного материала льняных волокон.

Особенность электромобиля Liux Gekko

Главной особенностью этого автомобиля является то, что при разработке инженеры использовали растительные смолы, биокомпозиты и дерево. Более того, некоторые детали этого электрокара специалисты напечатали на принтере в формате 3D.

Электромобиль Liux Gekko
Электромобиль Liux Gekko в Испании. Фото: Liux

Под капотом этого компактного электрического автомобиля установлен 20-сильный двигатель, который стоит на задней оси и может разогнать автомобиль до 100 километров в час. Емкость аккумуляторной батареи составляет 13 кВт∙ч, благодаря чему запас хода авто составляет 150 километров.

Электромобиль Liux Gekko
Электромобиль Liux Gekko в Испании. Фото: Liux

К тому же, тормоза, расположенные в передней части этого электромобиля, являются дисковыми, а находящиеся сзади являются барабанными.

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