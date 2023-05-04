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Зроблений зі смоли та надрукований на 3D–принтері: в Іспанії презентували унікальний електрокар

4 травня 2023 16:14
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор
В Іспанії презентували унікальний електромобіль – зроблений зі смоли та льону
Новий електромобіль Liux Gekko зі смоли та льону на презентації в Іспанії. Фото: Liux
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

В Іспанії презентували новий автомобіль на електричному керуванні Liux Gekko. Варто зазначити, що досить компактний за розміром міський електромобіль відрізняється від інших автомобілів своєю незвичайною конструкцією.

Про це повідомляють на офіційному сайті автовиробника Liux.

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Варто зазначити, що новий електромобіль Liux Gekko є досить компактним електромобілем, який за розміром схожий на бренд Smart. Довжина цього автомобілю сягає 2,7 метрів, а його ширина 1,5 метри. Цей хетчбек має однооб’ємний дизайн, короткі звиси кузова та досить тонкі діодні фари.

Електромобіль Liux Gekko
Електромобіль Liux Gekko в Іспанії. Фото: Liux

За вагою цей електромобіль становить лише 550 кілограмі, а сам він зроблений, в основному, з матеріалів, які є екологічно чистими. На його сталевій рамі встановлений кузов, що був розроблений зі спеціального полімерного матеріалу лляних волокон.

Особливість електромобілю Liux Gekko

Головною особливістю цього автомобілю є те, що під час його розробки інженери використали рослинні смоли, біокомпозити та дерево. Більш того, деякі деталі цього електрокару фахівці надрукували на принтері у форматі 3D.

Електромобіль Liux Gekko
Електромобіль Liux Gekko в Іспанії. Фото: Liux

Під капотом цього компактного електричного автомобілю встановлений 20–сильний двигун, що стоїть на задній осі та може розігнати автомобіль до 100 кілометрів на годину. Ємність акумуляторної батареї становить 13 кВт∙год, завдяки чому запас ходу авто становить 150 кілометрів.

Електромобіль Liux Gekko
Електромобіль Liux Gekko в Іспанії. Фото: Liux

До того ж, гальма, що розташовані в передній частині цього електромобілю, є дисковими, а ті, що знаходяться позаду, є барабанними.

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