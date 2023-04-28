Унікальний суперкар чемпіона Формули-1 Ferrari F40 виставили на продаж — фото

Належав чотирикратному переможцю Формули-1: на аукціон виставили унікальний суперкар Ferrari
На аукціон потрапив унікальний автомобіль Ferrari F40 1990 року. Суперкар належав чотириразовому чемпіону Формули-1 Алену Просту.
Подробиці про авто повідомили на офіційному сайті аукціонного дому RM Sotheby's.
Чим унікальний Ferrari F40
Італійська автомобілебудівна компанія планувала випустити лише 400 таких авто. Проте через велику популярність з'явилося 1315 екземплярів.
Цікаво, що це остання модель знаменитої італійської марки. При цьому вона була схвалена особисто Енцо Феррарі.
Однак, зараз кожне таке авто представляє величезний інтерес для колекціонерів.
Історія Ferrari F40 Алена Проста
Суперкар подарували чотириразовому чемпіону світу Формули-1 Алену Просту після того, як він перейшов до команди Ferrari Scuderia у 1990 році. Попри такій коштовний подарунок пілот Формули-1 так і не їздив на своєму Ferrari F40.
А через деякий час він продав суперкар колекціонеру Грему де Зілле. Перед цим Прост поставив на даху автомобіля автограф, який потім був покритий прозорим лаком і зберігся до сьогодні.
Після цього автомобіль змінив кількох власників у Великій Британії. А потім автомобіль повернувся до Франції, де він знаходиться й зараз.
Які характеристики має Ferrari F40
Автомобіль має відмінний стан. Суперкар регулярно обслуговували, а пробіг становить трохи менше ніж 6000 км.
Ferrari F40 оснащений 2,9-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 478 к.с. і 577 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 324 км/год.
Яка вартість унікального суперкара Ferrari F40
Аукціонери планують виручити за суперкар від 2,76 до 3,31 млн доларів. При цьому унікальна історія автомобіля та його стан може ще більше підняти вартість.
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