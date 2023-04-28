Унікальний суперкар чемпіона Формули-1 Ferrari F40 виставили на продаж — фото

Унікальний суперкар Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

На аукціон потрапив унікальний автомобіль Ferrari F40 1990 року. Суперкар належав чотириразовому чемпіону Формули-1 Алену Просту.

Подробиці про авто повідомили на офіційному сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

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Чим унікальний Ferrari F40

Італійська автомобілебудівна компанія планувала випустити лише 400 таких авто. Проте через велику популярність з'явилося 1315 екземплярів.

Цікаво, що це остання модель знаменитої італійської марки. При цьому вона була схвалена особисто Енцо Феррарі.

Однак, зараз кожне таке авто представляє величезний інтерес для колекціонерів.

Ferrari F40, який належав Алену Просту. Фото: RM Sotheby's

Унікальний суперкар Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Історія Ferrari F40 Алена Проста

Суперкар подарували чотириразовому чемпіону світу Формули-1 Алену Просту після того, як він перейшов до команди Ferrari Scuderia у 1990 році. Попри такій коштовний подарунок пілот Формули-1 так і не їздив на своєму Ferrari F40.

А через деякий час він продав суперкар колекціонеру Грему де Зілле. Перед цим Прост поставив на даху автомобіля автограф, який потім був покритий прозорим лаком і зберігся до сьогодні.

Автограф Алена Проста. Фото: RM Sotheby's

Після цього автомобіль змінив кількох власників у Великій Британії. А потім автомобіль повернувся до Франції, де він знаходиться й зараз.

Як виглядає Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

На продаж виставлено Ferrari F40 1990 року. Фото: RM Sotheby's

Які характеристики має Ferrari F40

Автомобіль має відмінний стан. Суперкар регулярно обслуговували, а пробіг становить трохи менше ніж 6000 км.

Салон Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Ferrari F40 оснащений 2,9-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 478 к.с. і 577 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 324 км/год.

Які характеристики має Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Яка вартість унікального суперкара Ferrari F40

Аукціонери планують виручити за суперкар від 2,76 до 3,31 млн доларів. При цьому унікальна історія автомобіля та його стан може ще більше підняти вартість.

Унікального суперкара Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

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