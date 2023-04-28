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Належав чотирикратному переможцю Формули-1: на аукціон виставили унікальний суперкар Ferrari

28 квітня 2023 22:10
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Віктор Крот
Редактор
Унікальний суперкар чемпіона Формули-1 Ferrari F40 виставили на продаж — фото
Унікальний суперкар Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

На аукціон потрапив унікальний автомобіль Ferrari F40 1990 року. Суперкар належав чотириразовому чемпіону Формули-1 Алену Просту.

Подробиці про авто повідомили на офіційному сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

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Чим унікальний Ferrari F40

Італійська автомобілебудівна компанія планувала випустити лише 400 таких авто. Проте через велику популярність з'явилося 1315 екземплярів. 

Цікаво, що це остання модель знаменитої італійської марки. При цьому вона була схвалена особисто Енцо Феррарі.

Однак, зараз кожне таке авто представляє величезний інтерес для колекціонерів.

 

Чим унікальний Ferrari
Ferrari F40, який належав Алену Просту. Фото: RM Sotheby's
Як виглядає унікальний суперкар Алена Проста
Унікальний суперкар Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Історія Ferrari F40 Алена Проста

Суперкар подарували чотириразовому чемпіону світу Формули-1 Алену Просту після того, як він перейшов до команди Ferrari Scuderia у 1990 році. Попри такій коштовний подарунок пілот Формули-1 так і не їздив на своєму Ferrari F40.

А через деякий час він продав суперкар колекціонеру Грему де Зілле. Перед цим Прост поставив на даху автомобіля автограф, який потім був покритий прозорим лаком і зберігся до сьогодні.

 

Автограф Алена Проста
Автограф Алена Проста. Фото: RM Sotheby's

Після цього автомобіль змінив кількох власників у Великій Британії. А потім автомобіль повернувся до Франції, де він знаходиться й зараз.

 

Історія Ferrari F40 Алена Проста
Як виглядає Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's
Як виглядає Ferrari F40 Алена Проста
На продаж виставлено Ferrari F40 1990 року. Фото: RM Sotheby's

Які характеристики має Ferrari F40

Автомобіль має відмінний стан. Суперкар регулярно обслуговували, а пробіг становить трохи менше ніж 6000 км.

 

Які характеристики має Ferrari F40
Салон Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Ferrari F40 оснащений 2,9-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 478 к.с. і 577 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди, а максимальна швидкість становить 324 км/год.

 

Які характеристики має Ferrari F40
Які характеристики має Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Яка вартість унікального суперкара Ferrari F40

Аукціонери планують виручити за суперкар від 2,76 до 3,31 млн доларів. При цьому унікальна історія автомобіля та його стан може ще більше підняти вартість.

 

Яка вартість унікального суперкара Ferrari F40
Унікального суперкара Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Раніше ми розповідали про рідкісний спортивний кабріолет Oldsmobile 442. Раритетний автомобіль 1969 року випуску понад 40 років був похований під купою брухту в старому гаражі. 

Нагадаємо, ми писали, що в старому запиленому гаражі на околиці Детройта віднайшли справжній скарб — шоукар Plymouth Cuda RTS 1970 року. Єдиний у своєму роді автомобіль, чиїм зовнішнім виглядом займався дизайнер Hot Wheels.

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