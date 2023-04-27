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Культовий спорткар з фільму "Форсаж" виставили на аукціон: скільки коштує та як виглядає

27 квітня 2023 22:35
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор
Mazda з фільму Форсаж виставлена на продаж — скільки коштує та як виглядає спорткар
Кадр зі зйомок фільму Подвійний форсаж. Фото: international.tbs.com
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

Хоча б раз прокататися на цьому автомобілі — мрія кожного, хто дивився "Форсаж" та захоплювався їх шаленими перегонами. І буквально на днях культовий спорткар з легендарної франшизи виставили на аукціон. 

Про це розповіли на сайті аукціонного дому. Що це за автомобіль та скільки коштує, розповідаємо далі в статті. 

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Спорткар з франшизи "Форсаж"

На аукціон Mecum виставили спорткар Mazda RX-7 1993 року випуску. Красуня вперше з'явилася на екранах у фільмі  "Форсаж", а пізніше вже у другій частині франшизи "Подвійний форсаж". 

 

Як виглядає спорткар з франшизи "Форсаж"
Спорткар з франшизи "Форсаж". Фото: mecum.com

Як зазначають на сайті аукціону, спорткар двічі піддавався модернізаціям, щоб між стрічками не була помітна схожість.

У фільмі "Подвійний форсаж" на спорткарі їздив персонаж Оранж Джуліус у виконанні Аморі Ноласко.

 

Спорткар з франшизи "Форсаж"
Mazda RX-7 з франшизи "Форсаж". Фото: mecum.com

На Mazda RX-7 встановили пакет доробок Stage 1. У результаті потужність 1,3-літрового роторного двигуна збільшили з 255 до 305 к.с.

 

Як виглядає Mazda RX-7 з фільму Форсаж
Що під капотом культового автомобіля. Фото: mecum.com

Зазначається, що машина має вогнемет, який імітує використання системи закису азоту. Полум'я вистрілюється з вихлопного патрубка під час натискання на кнопку.

 

Mazda RX-7 з Форсажу виставили на аукціон: як виглядає авто
Mazda RX-7 з франшизи "Форсаж". Фото: mecum.com

Також автомобіль відрізняється наявністю кузовного обвісу Versus, капотом J-Spec та 18-дюймовими колісними дисками Ro_Ja.

Усередині встановлені червоні сидіння Sparco та наклейки "Digital Clouds".

 

На продаж виставили культовий спорткар Mazda з фільму "Форсаж"
Що в середині культової Mazda з фільму "Форсаж". Фото: mecum.com
На аукціон виставили спорткар Mazda RX-7 1993 року випуску з фільму "Подвійний форсаж"
На аукціон виставили спорткар Mazda RX-7 1993 року випуску з фільму "Подвійний форсаж". Фото: mecum.com

Скільки коштуватиме Mazda RX-7 з "Форсажу"

Торги за культову Mazda RX-7 з "Подвійного форсажу" пройдуть з 12 по 20 травня.

Наразі фахівці прогнозують вартість від 175 до 250 тис. доларів. Та як це часто буває на аукціонах, ціна може зрости двічі.

Щасливчику, який придбає цей автомобіль, обіцяють також одяг Оранжа Джуліуса, який він носив у фільмі.

До речі, продавець спорткару зазначив, що загальні витрати на утримання становили приблизно 40 000 доларів. 

 

Скільки коштуватиме Mazda RX-7 з "Форсажу"
Фото Mazda RX-7 з "Форсажу". Фото: mecum.com 

Нагадаємо, ми писали, що в старому запиленому гаражі на околиці Детройта віднайшли справжній скарб — шоукар Plymouth Cuda RTS 1970 року. Єдиний у своєму роді автомобіль, чиїм зовнішнім виглядом займався дизайнер Hot Wheels.

Також ми розповідали про рідкісний спортивний кабріолет Oldsmobile 442. Раритетний автомобіль 1969 року випуску понад 40 років був похований під купою брухту в старому гаражі. 

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