Mazda з фільму Форсаж виставлена на продаж — скільки коштує та як виглядає спорткар

Культовий спорткар з фільму "Форсаж" виставили на аукціон: скільки коштує та як виглядає
Хоча б раз прокататися на цьому автомобілі — мрія кожного, хто дивився "Форсаж" та захоплювався їх шаленими перегонами. І буквально на днях культовий спорткар з легендарної франшизи виставили на аукціон.
Про це розповіли на сайті аукціонного дому. Що це за автомобіль та скільки коштує, розповідаємо далі в статті.
Спорткар з франшизи "Форсаж"
На аукціон Mecum виставили спорткар Mazda RX-7 1993 року випуску. Красуня вперше з'явилася на екранах у фільмі "Форсаж", а пізніше вже у другій частині франшизи "Подвійний форсаж".
Як зазначають на сайті аукціону, спорткар двічі піддавався модернізаціям, щоб між стрічками не була помітна схожість.
У фільмі "Подвійний форсаж" на спорткарі їздив персонаж Оранж Джуліус у виконанні Аморі Ноласко.
На Mazda RX-7 встановили пакет доробок Stage 1. У результаті потужність 1,3-літрового роторного двигуна збільшили з 255 до 305 к.с.
Зазначається, що машина має вогнемет, який імітує використання системи закису азоту. Полум'я вистрілюється з вихлопного патрубка під час натискання на кнопку.
Також автомобіль відрізняється наявністю кузовного обвісу Versus, капотом J-Spec та 18-дюймовими колісними дисками Ro_Ja.
Усередині встановлені червоні сидіння Sparco та наклейки "Digital Clouds".
Скільки коштуватиме Mazda RX-7 з "Форсажу"
Торги за культову Mazda RX-7 з "Подвійного форсажу" пройдуть з 12 по 20 травня.
Наразі фахівці прогнозують вартість від 175 до 250 тис. доларів. Та як це часто буває на аукціонах, ціна може зрости двічі.
Щасливчику, який придбає цей автомобіль, обіцяють також одяг Оранжа Джуліуса, який він носив у фільмі.
До речі, продавець спорткару зазначив, що загальні витрати на утримання становили приблизно 40 000 доларів.
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