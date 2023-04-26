В мережі показали рідкісний спорткар 60-х, який кинули у купі брухту — відео

Американський спортивний кабріолет Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org

У місті Чикаго випадково знайшли рідкісний спортивний кабріолет Oldsmobile 442. Раритетний автомобіль 1969 року випуску понад 40 років був похований під купою брухту в старому гаражі.

Про знахідку розповіли автолюбителі на Youtube-каналі Auto Archaeology.

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Як відомо, Oldsmobile 442 — заряджена версія моделі Cutlass. Особливо цінними є саме кабріолети, адже вони більш рідкісні. До прикладу, 1969 року було випущено лише 4295 Oldsmobile 442 з відкидним дахом.

Зазначимо, що додаткове позначення 442 означає:

4-камерний карбюратор;

4-ступеневу коробку передач;

вихлопну систему на 2 труби.

Власник купив цей кабріолет на початку 70-х й навіть вирішив її перефарбувати, оскільки не був великим шанувальником оригінального Saffron Yellow. Він обрав зелений колір з помаранчевими акцентами. На додачу зробив нове оздоблення в салоні.

Oldsmobile 442 не виїжджав із гаража з 1979 року. Фото: barnfinds.org

Проте з невідомих причин відмовився від експлуатації спорткара. Як встановили експерти, спортивний Oldsmobile 442 востаннє виїжджав із гаража у 1979 році.

Olds хоч і старий, але не марний. Попри значний шар пилюки фарба в ідеальному стані.

Рідкісний кабріолет Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org

Салон також не погано зберігся, хоч і потребує оновлення.

Оздоблення салону Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org

Машина на ходу, тож стане ласим шматочком для колекціонерів. До того ж знайдений автомобіль ще й виявився добре оснащений — є кондиціонер, підсилювач керма і дискові гальма. Лише ці опції роблять цей 442 унікальним, одним із менш ніж 100 одиниць, побудованих у цій конфігурації. Тож на аукціоні авто можна продати не менше як за 100 тис. доларів.

Характеристики кабріолету Oldsmobile 442

На одометрі знайденого спорткару більше ніж 100 тис. миль (161 тис. км).

Характеристики кабріолету Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org

Спортивна модель 1969 року оснащена величезним 6,6-літровим V8, який пропонували у версіях потужністю від 325 до 360 к. с.

Розгін до 100 км/год займав 6,5-7 секунд, а максимальна швидкість становила близько 200 км/год.

Під капотом Oldsmobile 442 встановлений 6,6-літровий V8. Фото: barnfinds.org

Нагадаємо, ми писали, що в старому запиленому гаражі на околиці Детройта віднайшли справжній скарб — шоукар Plymouth Cuda RTS 1970 року. Єдиний у своєму роді автомобіль, чиїм зовнішнім виглядом займався дизайнер Hot Wheels.

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