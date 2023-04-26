Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В куче хлама "откопали" редкий спортивный кабриолет 60-х годов: как выглядит ласточка arrow

В куче хлама "откопали" редкий спортивный кабриолет 60-х годов: как выглядит ласточка

26 апреля 2023 14:35
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
В сети показали редкий спорткар 60-х, который бросили в куче хлама — видео
Американский спортивный кабриолет Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

В городе Чикаго случайно обнаружили редкий спортивный кабриолет Oldsmobile 442. Раритетный автомобиль 1969 года выпуска более 40 лет был похоронен под кучей хлама в старом гараже.

О находке рассказали автолюбители на Youtube-канале Auto Archaeology.

Читайте также:

История уникального спорткара 60-х

Как известно, Oldsmobile 442 — заряженная версия модели Cutlass. Особенно ценны именно кабриолеты, ведь они более редки. К примеру, в 1969 году было выпущено только 4295 Oldsmobile 442 с откидной крышей.

Отметим, что дополнительное обозначение 442 означает:

  • 4-камерный карбюратор;
  • 4-ступенчатую коробку передач;
  • выхлопная система на 2 трубы.

Владелец купил этот кабриолет в начале 70-х и даже решил ее перекрасить, поскольку не являлся большим поклонником оригинального Saffron Yellow. Он выбрал зеленый цвет с оранжевыми акцентами. Вдобавок сделал новую отделку в салоне.

 

В сети показали уникальный кабриолет Oldsmobile 442
Oldsmobile 442 не выезжал из гаража с 1979 года. Фото: barnfinds.org

Однако по неизвестным причинам отказался от эксплуатации спорткара. Как установили эксперты, спортивный Oldsmobile 442 последний раз выезжал из гаража в 1979 году.

Olds хоть и старый, но не бесполезный. Несмотря на жирный слой пыли, краска в идеальном состоянии.

 

Как выглядит Oldsmobile 442
Редкостный кабриолет Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org

Салон тоже не плохо сохранился, хоть и нуждается в обновлении.

 

Фото редкого кабриолета 60-х
Отделка салона Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org

Машина на ходу, поэтому станет лакомым кусочком для коллекционеров. К тому же найденный автомобиль еще и оказался хорошо оснащен — есть кондиционер, усилитель руля и дисковые тормоза. Только эти опции делают этот 442 уникальным, одним из менее 100 единиц, построенных в этой конфигурации. Так что на аукционе авто можно продать не менее чем за 100 тыс. долларов.

Характеристики кабриолета Oldsmobile 442

На одометре найденного спорткара более 100 тыс. миль (161 тыс. км).

 

Характеристики кабриолета Oldsmobile 442
Характеристики кабриолета Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org

Спортивная модель 1969 года оснащена огромным 6,6-литровым V8, предлагавшимся в версиях мощностью от 325 до 360 л. с.

Разгон до 100 км/ч занимал 6,5-7 секунд, а наибольшая скорость составляла около 200 км/ч.

 

Какие характеристики имеет редкий спортивный кабриолет 60-х
Под капотом Oldsmobile 442 установлен 6,6-литровый V8. Фото: barnfinds.org

 

Напомним, мы писали, что в старом запыленном гараже на окраине Детройта нашли настоящее сокровище — шоукар Plymouth Cuda RTS 1970 года. Единственный в своем роде автомобиль, чьим внешним видом занимался дизайнер Hot Wheels.

Также мы демонстрировали, как выглядит уникальный украинский суперкар на базе "Запорожца". Модель существовала только в одном экземпляре.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас