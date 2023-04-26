В сети показали редкий спорткар 60-х, который бросили в куче хлама — видео

Американский спортивный кабриолет Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org

В городе Чикаго случайно обнаружили редкий спортивный кабриолет Oldsmobile 442. Раритетный автомобиль 1969 года выпуска более 40 лет был похоронен под кучей хлама в старом гараже.

О находке рассказали автолюбители на Youtube-канале Auto Archaeology.

Читайте также:

История уникального спорткара 60-х

Как известно, Oldsmobile 442 — заряженная версия модели Cutlass. Особенно ценны именно кабриолеты, ведь они более редки. К примеру, в 1969 году было выпущено только 4295 Oldsmobile 442 с откидной крышей.

Отметим, что дополнительное обозначение 442 означает:

4-камерный карбюратор;

4-ступенчатую коробку передач;

выхлопная система на 2 трубы.

Владелец купил этот кабриолет в начале 70-х и даже решил ее перекрасить, поскольку не являлся большим поклонником оригинального Saffron Yellow. Он выбрал зеленый цвет с оранжевыми акцентами. Вдобавок сделал новую отделку в салоне.

Oldsmobile 442 не выезжал из гаража с 1979 года. Фото: barnfinds.org

Однако по неизвестным причинам отказался от эксплуатации спорткара. Как установили эксперты, спортивный Oldsmobile 442 последний раз выезжал из гаража в 1979 году.

Olds хоть и старый, но не бесполезный. Несмотря на жирный слой пыли, краска в идеальном состоянии.

Редкостный кабриолет Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org

Салон тоже не плохо сохранился, хоть и нуждается в обновлении.

Отделка салона Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org

Машина на ходу, поэтому станет лакомым кусочком для коллекционеров. К тому же найденный автомобиль еще и оказался хорошо оснащен — есть кондиционер, усилитель руля и дисковые тормоза. Только эти опции делают этот 442 уникальным, одним из менее 100 единиц, построенных в этой конфигурации. Так что на аукционе авто можно продать не менее чем за 100 тыс. долларов.

Характеристики кабриолета Oldsmobile 442

На одометре найденного спорткара более 100 тыс. миль (161 тыс. км).

Характеристики кабриолета Oldsmobile 442. Фото: barnfinds.org

Спортивная модель 1969 года оснащена огромным 6,6-литровым V8, предлагавшимся в версиях мощностью от 325 до 360 л. с.

Разгон до 100 км/ч занимал 6,5-7 секунд, а наибольшая скорость составляла около 200 км/ч.

Под капотом Oldsmobile 442 установлен 6,6-литровый V8. Фото: barnfinds.org

Напомним, мы писали, что в старом запыленном гараже на окраине Детройта нашли настоящее сокровище — шоукар Plymouth Cuda RTS 1970 года. Единственный в своем роде автомобиль, чьим внешним видом занимался дизайнер Hot Wheels.

Также мы демонстрировали, как выглядит уникальный украинский суперкар на базе "Запорожца". Модель существовала только в одном экземпляре.