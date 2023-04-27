Mazda из фильма Форсаж выставлена на продажу — сколько стоит и как выглядит спорткар

Культовый спорткар из фильма "Форсаж" выставили на аукцион: сколько стоит и как выглядит
Хотя бы раз прокатиться на этом автомобиле — мечта каждого, кто смотрел "Форсаж" и восхищался их бешеной гонкой. И буквально на днях культовый спорткар по легендарной франшизе выставили на аукцион.
Об этом рассказали на сайте аукционного дома. Что это за автомобиль и сколько стоит, рассказываем дальше в статье.
Спорткар по франшизе "Форсаж"
На аукцион Mecum был выставлен спорткар Mazda RX-7 1993 года выпуска. Красавица впервые появилась на экранах в фильме "Форсаж", а позже уже во второй части франшизы "Двойной форсаж".
Как отмечают на сайте аукциона, спорткар дважды подвергался модернизациям, чтобы между лентами не было заметно сходство.
В фильме "Двойной форсаж" на спорткаре ездил персонаж Оранж Джулиус в исполнении Амори Ноласко.
На Mazda RX-7 установили пакет работ Stage 1. В результате мощность 1,3-литрового роторного двигателя увеличили с 255 до 305 л.с.
Отмечается, что машина имеет огнемет, имитирующий использование системы закиси азота. Пламя выстреливается из выхлопного патрубка при нажатии на кнопку.
Также автомобиль отличается наличием кузовного обвеса Versus, капотом J-Spec и 18-дюймовыми дисками Ro_Ja.
Внутри установлены красные сиденья Sparco и наклейки Digital Clouds.
Сколько обойдется Mazda RX-7 из "Форсажа"
Торги за культовую Mazda RX-7 по "Двойному форсажу" пройдут с 12 по 20 мая.
Специалисты прогнозируют стоимость от 175 до 250 тыс. долларов. Но, как это часто бывает на аукционах, цена может вырасти дважды.
Счастливчику, который приобретет этот автомобиль, обещают также одежду Оранжа Джулиуса, которую он носил в фильме.
Кстати, продавец спорткара отметил, что общие расходы на содержание составили примерно 40 000 долларов.
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