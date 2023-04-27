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Культовый спорткар из фильма "Форсаж" выставили на аукцион: сколько стоит и как выглядит

27 апреля 2023 22:35
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
Mazda из фильма Форсаж выставлена на продажу — сколько стоит и как выглядит спорткар
Кадр со съемок фильма Двойной форсаж. Фото: international.tbs.com
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

Хотя бы раз прокатиться на этом автомобиле — мечта каждого, кто смотрел "Форсаж" и восхищался их бешеной гонкой. И буквально на днях культовый спорткар по легендарной франшизе выставили на аукцион.

Об этом рассказали на сайте аукционного дома. Что это за автомобиль и сколько стоит, рассказываем дальше в статье.

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Спорткар по франшизе "Форсаж"

На аукцион Mecum был выставлен спорткар Mazda RX-7 1993 года выпуска. Красавица впервые появилась на экранах в фильме "Форсаж", а позже уже во второй части франшизы "Двойной форсаж".

 

Как выглядит спорткар по франшизе "Форсаж"
Спорткар по франшизе "Форсаж". Фото: mecum.com

Как отмечают на сайте аукциона, спорткар дважды подвергался модернизациям, чтобы между лентами не было заметно сходство.

В фильме "Двойной форсаж" на спорткаре ездил персонаж Оранж Джулиус в исполнении Амори Ноласко.

 

Спорткар по франшизе "Форсаж"
Mazda RX-7 с франшизой "Форсаж". Фото: mecum.com

На Mazda RX-7 установили пакет работ Stage 1. В результате мощность 1,3-литрового роторного двигателя увеличили с 255 до 305 л.с.

 

Как выглядит Mazda RX-7 из фильма Форсаж
Что под капотом культового автомобиля Фото: mecum.com

Отмечается, что машина имеет огнемет, имитирующий использование системы закиси азота. Пламя выстреливается из выхлопного патрубка при нажатии на кнопку.

 

Mazda RX-7 из Форсажа выставили на аукцион: как выглядит авто
Mazda RX-7 с франшизой "Форсаж". Фото: mecum.com

Также автомобиль отличается наличием кузовного обвеса Versus, капотом J-Spec и 18-дюймовыми дисками Ro_Ja.

Внутри установлены красные сиденья Sparco и наклейки Digital Clouds.

 

На продажу выставили культовый спорткар Mazda из фильма "Форсаж"
Что в середине культовой Mazda из фильма "Форсаж". Фото: mecum.com
На аукцион выставили спорткар Mazda RX-7 1993 года выпуска из фильма "Двойной форсаж"
На аукцион выставили спорткар Mazda RX-7 1993 выпуска из фильма "Двойной форсаж". Фото: mecum.com

Сколько обойдется Mazda RX-7 из "Форсажа"

Торги за культовую Mazda RX-7 по "Двойному форсажу" пройдут с 12 по 20 мая.

Специалисты прогнозируют стоимость от 175 до 250 тыс. долларов. Но, как это часто бывает на аукционах, цена может вырасти дважды.

Счастливчику, который приобретет этот автомобиль, обещают также одежду Оранжа Джулиуса, которую он носил в фильме.

Кстати, продавец спорткара отметил, что общие расходы на содержание составили примерно 40 000 долларов.

 

Сколько будет стоить Mazda RX-7 из "Форсажа"
Фото Mazda RX-7 из "Форсажа". Фото: mecum.com

Напомним, мы писали, что в старом запыленном гараже на окраине Детройта нашли настоящее сокровище – шоукар Plymouth Cuda RTS 1970 года. Единственный в своем роде автомобиль, чьим внешним видом занимался дизайнер Hot Wheels.

Также мы рассказывали о редком спортивном кабриолете Oldsmobile 442. Раритетный автомобиль 1969 года выпуска более 40 лет был похоронен под грудой лома в старом гараже.

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