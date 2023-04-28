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Принадлежал четырехкратному победителю Формулы-1: на аукцион выставили уникальный суперкар Ferrari

28 апреля 2023 22:10
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
Уникальный суперкар чемпиона Формулы-1 Ferrari F40 выставили на продажу — фото
Уникальный суперкар Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

На аукцион попал уникальный автомобиль Ferrari F40 в 1990 году. Суперкар принадлежал четырехкратному чемпиону Формулы-1 Алену Просту.

Подробности об авто сообщили на официальном сайте аукционного дома RM Sotheby's.

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Чем уникален Ferrari F40

Итальянская автомобилестроительная компания планировала выпустить всего 400 таких авто. Однако из-за большой популярности появилось 1315 экземпляров.

Любопытно, что это последняя модель знаменитой итальянской марки. При этом она была одобрена лично Энцо Феррари.

Однако сейчас каждое такое авто представляет огромный интерес для коллекционеров.

 

Чем уникален Ferrari
Ferrari F40, принадлежавший Алене Простой. Фото: RM Sotheby's
Как выглядит уникальный суперкар Алена Простая
Уникальный суперкар Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

История Ferrari F40 Алена Простая

Суперкар подарили четырёхкратному чемпиону мира Формулы-1 Алену Просту после того, как он перешел в команду Ferrari Scuderia в 1990 году. Несмотря на такой ценный подарок, пилот Формулы-1 так и не ездил на своем Ferrari F40.

А через некоторое время он продал суперкару коллекционеру Грэму де Зилле. Перед этим Прост поставил на крыше автомобиля автограф, который затем был покрыт прозрачным лаком и сохранился по сей день.

 

Автограф Алена Простая
Автограф Алена Простая. Фото: RM Sotheby's

После этого автомобиль сменил нескольких владельцев в Великобритании. А потом автомобиль вернулся во Францию, где находится и сейчас.

 

История Ferrari F40 Елена Простая
Как выглядит Ferrari F40 Фото: RM Sotheby's
Как выглядит Ferrari F40 Елена Простая
На продажу выставлен Ferrari F40 в 1990 году. Фото: RM Sotheby's

Какие характеристики имеет Ferrari F40

Автомобиль имеет отличное состояние. Суперкар регулярно обслуживали, а пробег составляет чуть менее 6000 км.

 

Какие характеристики имеет Ferrari F40
салон Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Ferrari F40 оснащен 2,9-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 478 л.с. и 577 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 324 км/ч.

 

Какие характеристики имеет Ferrari F40
Какие характеристики имеет Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Какая стоимость уникального суперкара Ferrari F40

Аукционеры планируют выручить за суперкар от 2,76 до 3,31 млн долларов. При этом уникальная история автомобиля и его состояние может еще больше поднять стоимость.

 

Какая стоимость уникального суперкара Ferrari F40
Уникальный суперкар Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Ранее мы рассказывали о редком спортивном кабриолете Oldsmobile 442. Раритетный автомобиль 1969 года выпуска более 40 лет был похоронен под грудой лома в старом гараже.

Напомним, мы писали, что в старом запыленном гараже на окраине Детройта нашли настоящее сокровище — шоукар Plymouth Cuda RTS 1970 года. Единственный в своем роде автомобиль, чьим внешним видом занимался дизайнер Hot Wheels.

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