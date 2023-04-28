Уникальный суперкар чемпиона Формулы-1 Ferrari F40 выставили на продажу — фото

Уникальный суперкар Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

На аукцион попал уникальный автомобиль Ferrari F40 в 1990 году. Суперкар принадлежал четырехкратному чемпиону Формулы-1 Алену Просту.

Подробности об авто сообщили на официальном сайте аукционного дома RM Sotheby's.

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Чем уникален Ferrari F40

Итальянская автомобилестроительная компания планировала выпустить всего 400 таких авто. Однако из-за большой популярности появилось 1315 экземпляров.

Любопытно, что это последняя модель знаменитой итальянской марки. При этом она была одобрена лично Энцо Феррари.

Однако сейчас каждое такое авто представляет огромный интерес для коллекционеров.

Ferrari F40, принадлежавший Алене Простой. Фото: RM Sotheby's

Уникальный суперкар Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

История Ferrari F40 Алена Простая

Суперкар подарили четырёхкратному чемпиону мира Формулы-1 Алену Просту после того, как он перешел в команду Ferrari Scuderia в 1990 году. Несмотря на такой ценный подарок, пилот Формулы-1 так и не ездил на своем Ferrari F40.

А через некоторое время он продал суперкару коллекционеру Грэму де Зилле. Перед этим Прост поставил на крыше автомобиля автограф, который затем был покрыт прозрачным лаком и сохранился по сей день.

Автограф Алена Простая. Фото: RM Sotheby's

После этого автомобиль сменил нескольких владельцев в Великобритании. А потом автомобиль вернулся во Францию, где находится и сейчас.

Как выглядит Ferrari F40 Фото: RM Sotheby's

На продажу выставлен Ferrari F40 в 1990 году. Фото: RM Sotheby's

Какие характеристики имеет Ferrari F40

Автомобиль имеет отличное состояние. Суперкар регулярно обслуживали, а пробег составляет чуть менее 6000 км.

салон Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Ferrari F40 оснащен 2,9-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 478 л.с. и 577 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 324 км/ч.

Какие характеристики имеет Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

Какая стоимость уникального суперкара Ferrari F40

Аукционеры планируют выручить за суперкар от 2,76 до 3,31 млн долларов. При этом уникальная история автомобиля и его состояние может еще больше поднять стоимость.

Уникальный суперкар Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

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