Уникальный суперкар чемпиона Формулы-1 Ferrari F40 выставили на продажу — фото

Принадлежал четырехкратному победителю Формулы-1: на аукцион выставили уникальный суперкар Ferrari
На аукцион попал уникальный автомобиль Ferrari F40 в 1990 году. Суперкар принадлежал четырехкратному чемпиону Формулы-1 Алену Просту.
Подробности об авто сообщили на официальном сайте аукционного дома RM Sotheby's.
Чем уникален Ferrari F40
Итальянская автомобилестроительная компания планировала выпустить всего 400 таких авто. Однако из-за большой популярности появилось 1315 экземпляров.
Любопытно, что это последняя модель знаменитой итальянской марки. При этом она была одобрена лично Энцо Феррари.
Однако сейчас каждое такое авто представляет огромный интерес для коллекционеров.
История Ferrari F40 Алена Простая
Суперкар подарили четырёхкратному чемпиону мира Формулы-1 Алену Просту после того, как он перешел в команду Ferrari Scuderia в 1990 году. Несмотря на такой ценный подарок, пилот Формулы-1 так и не ездил на своем Ferrari F40.
А через некоторое время он продал суперкару коллекционеру Грэму де Зилле. Перед этим Прост поставил на крыше автомобиля автограф, который затем был покрыт прозрачным лаком и сохранился по сей день.
После этого автомобиль сменил нескольких владельцев в Великобритании. А потом автомобиль вернулся во Францию, где находится и сейчас.
Какие характеристики имеет Ferrari F40
Автомобиль имеет отличное состояние. Суперкар регулярно обслуживали, а пробег составляет чуть менее 6000 км.
Ferrari F40 оснащен 2,9-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 478 л.с. и 577 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 324 км/ч.
Какая стоимость уникального суперкара Ferrari F40
Аукционеры планируют выручить за суперкар от 2,76 до 3,31 млн долларов. При этом уникальная история автомобиля и его состояние может еще больше поднять стоимость.
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