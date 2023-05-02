В Індії створили новий кабріолет на базі Skoda Rapid – що відомо про розробку

Новий кабріолет на базі Skoda Rapid на презентації в Індії. Фото: Autocar India

Студенти технічної академії VW Group в Індії розробили унікальний кабріолет, використовуючи базу седана Skoda Rapid. Даний автомобіль має унікальну функцію прибирання значка на капоті за допомогою однієї кнопки, а також спортивний вихлоп та інші особливості.

Про це повідомляють на сайті "Autocar India"

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"Ця ініціатива відображає нашу відданість розвитку талантів та просуванню інновацій в індійській автомобільній промисловості. Такі ініціативи також створюють можливість реалізації футуристичних ідей шляхом створення прототипів з нестандартним мисленням без страху невдачі", – стверджує директор та головний виконавчий директор Skoda Auto Volkswagen India Піюш Арора.

Відомий автомобіль Skoda Rapid на презентації. Фото: google.com

Що відомо про новий кабріолет?

На капоті нового кабріолету розташований значок Skoda, який можна прибрати, натиснувши лише одну кнопку. Кабріолет оснащений світлодіодними фарами, вставками жовтого кольору на передньому бампері, а також дверях та гальмівних супортах.

Якщо казати про вихлопну трубу, то стандартний вихлоп студенти змінили на більш спортивний.

Кабріолет на базі Skoda Rapid на презентації в Індії. Фото: Autocar India

Важливо розуміти, що однією з проблем цього автомобілю є відсутність центральних стійок для ременів безпеки, тому вони кріпляться до сидінь. Що стосується салону, то всередині кабріолету салон оброблений червоними вставками.

Крім того, в салоні присутній блок із сенсорним екраном для отримання інформації та розваг.

Деталі про те, який під капотом двигун та яка коробка передач, поки не повідомляються. Ймовірно, під капотом цей кабріолет виглядає таким, як й стандартний автомобіль Skoda Rapid.

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