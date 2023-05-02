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Студенти з Індії перетворили звичайний Skoda Rapid на кабріолет: що змінилося

2 травня 2023 23:40
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор
В Індії створили новий кабріолет на базі Skoda Rapid – що відомо про розробку
Новий кабріолет на базі Skoda Rapid на презентації в Індії. Фото: Autocar India
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

Студенти технічної академії VW Group в Індії розробили унікальний кабріолет, використовуючи базу седана Skoda Rapid. Даний автомобіль має унікальну функцію прибирання значка на капоті за допомогою однієї кнопки, а також спортивний вихлоп та інші особливості.

Про це повідомляють на сайті "Autocar India"

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"Ця ініціатива відображає нашу відданість розвитку талантів та просуванню інновацій в індійській автомобільній промисловості. Такі ініціативи також створюють можливість реалізації футуристичних ідей шляхом створення прототипів з нестандартним мисленням без страху невдачі", – стверджує директор та головний виконавчий директор Skoda Auto Volkswagen India Піюш Арора.

Автомобиль Skoda Rapid
Відомий автомобіль Skoda Rapid на презентації. Фото: google.com 

Що відомо про новий кабріолет?

На капоті нового кабріолету розташований значок Skoda, який можна прибрати, натиснувши лише одну кнопку. Кабріолет оснащений світлодіодними фарами, вставками жовтого кольору на передньому бампері, а також дверях та гальмівних супортах.

Якщо казати про вихлопну трубу, то стандартний вихлоп студенти змінили на більш спортивний.

Кабриолет Skoda Rapid
Кабріолет на базі Skoda Rapid на презентації в Індії. Фото: Autocar India

Важливо розуміти, що однією з проблем цього автомобілю є відсутність центральних стійок для ременів безпеки, тому вони кріпляться до сидінь. Що стосується салону, то всередині кабріолету салон оброблений червоними вставками.

Крім того, в салоні присутній блок із сенсорним екраном для отримання інформації та розваг.

Деталі про те, який під капотом двигун та яка коробка передач, поки не повідомляються. Ймовірно, під капотом цей кабріолет виглядає таким, як й стандартний автомобіль Skoda Rapid.

Нагадаємо, ми писали про те, що на аукціон виставили унікальний спорткар Ferrari.

Раніше ми розповідали, що на аукціон виставили культовий автомобіль з фільму "Форсаж".

Також ми повідомляли про те, що в Чикаго випадково знайшли рідкісний спортивний кабріолет Oldsmobile 442.

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