В Индии создали новый кабриолет на базе Skoda Rapid – что известно о разработке

Студенты из Индии превратили обычный Skoda Rapid в кабриолет: что изменилось
Студенты технической академии VW Group в Индии разработали уникальный кабриолет, используя базу седана Skoda Rapid. Данный автомобиль имеет уникальную функцию убирания значка на капоте с помощью одной кнопки, спортивный выхлоп и другие особенности.
Об этом сообщают на сайте "Autocar India"
"Эта инициатива отражает нашу приверженность развитию талантов и продвижению инноваций в индийской автомобильной промышленности. Такие инициативы также создают возможность реализации футуристических идей путем создания прототипов с нестандартным мышлением без страха неудачи", – утверждает директор и главный исполнительный директор Skoda Auto Volkswagen India Пиуш Арора.
Что известно о новом кабриолете?
На капоте нового кабриолета расположен значок Skoda, который можно убрать, нажав только одну кнопку. Кабриолет оснащен светодиодными фарами, вставками желтого цвета на переднем бампере, а также дверях и тормозных суппортах.
Если говорить о выхлопной трубе, то стандартный выхлоп студенты изменили на более спортивный.
Важно понимать, что одной из проблем этого автомобиля является отсутствие центральных стоек для ремней безопасности, поэтому они крепятся к сиденьям. Что касается салона, то внутри кабриолета салон отделан красными вставками.
Кроме того, в салоне находится блок с сенсорным экраном для получения информации и развлечений.
Подробности о том, какой под капотом двигатель и какая коробка передач, пока не сообщаются. Вероятно, под капотом этот кабриолет выглядит таким же, как стандартный автомобиль Skoda Rapid.
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