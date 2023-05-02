В Индии создали новый кабриолет на базе Skoda Rapid – что известно о разработке

Новый кабриолет на базе Skoda Rapid на презентации в Индии. Фото: Autocar Индия

Студенты технической академии VW Group в Индии разработали уникальный кабриолет, используя базу седана Skoda Rapid. Данный автомобиль имеет уникальную функцию убирания значка на капоте с помощью одной кнопки, спортивный выхлоп и другие особенности.

Об этом сообщают на сайте "Autocar India"

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"Эта инициатива отражает нашу приверженность развитию талантов и продвижению инноваций в индийской автомобильной промышленности. Такие инициативы также создают возможность реализации футуристических идей путем создания прототипов с нестандартным мышлением без страха неудачи", – утверждает директор и главный исполнительный директор Skoda Auto Volkswagen India Пиуш Арора.

Известный автомобиль Skoda Rapid на презентации. Фото: google.com

Что известно о новом кабриолете?

На капоте нового кабриолета расположен значок Skoda, который можно убрать, нажав только одну кнопку. Кабриолет оснащен светодиодными фарами, вставками желтого цвета на переднем бампере, а также дверях и тормозных суппортах.

Если говорить о выхлопной трубе, то стандартный выхлоп студенты изменили на более спортивный.

Кабриолет на базе Skoda Rapid на презентации в Индии. Фото: Autocar Индия

Важно понимать, что одной из проблем этого автомобиля является отсутствие центральных стоек для ремней безопасности, поэтому они крепятся к сиденьям. Что касается салона, то внутри кабриолета салон отделан красными вставками.

Кроме того, в салоне находится блок с сенсорным экраном для получения информации и развлечений.

Подробности о том, какой под капотом двигатель и какая коробка передач, пока не сообщаются. Вероятно, под капотом этот кабриолет выглядит таким же, как стандартный автомобиль Skoda Rapid.

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