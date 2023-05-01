Спортивний Jaguar, який належав Королю Голлівуду, виставили на продаж — фото

Jaguar XK 120 1952 року випуску. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Нещодавно на аукціон виставили рідкісний Jaguar XK 120 1952 року, який вважався найшвидшим автомобілем свого часу. Спортивна модель кабріолет належала "Королю Голлівуду", актору Кларку Ґейблу.

Деталі розкрили на офіційному сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

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Американський актор, кінозірка та секс-символ 30-40-х років, який ще за життя отримав прізвисько "Король Голівуду".

Мало хто знає, але саме Ґейбл став першим актором в історії кіномистецтва, який втілив на екрані образ брутального чоловіка, і романтичні герої-коханці пішли на другий план.

За свою 37-річну кар'єру він зіграв понад 60 ролей у кіно, з яких три десятиліття відігравав головні ролі.

Найвідоміші кінострічки з його участю: "Віднесені вітром", "Це трапилося одного разу вночі", "Могамбо", "Червоний пил", "Поклик предків", "Хонкі-тонк".

Актор Кларк Ґейбл у своєму Jaguar XK 120. Фото: Jaguar Daimler Heritage Trust

Актор мав величезну колекцію рідкісних і ексклюзивних машин — Duesenberg, Cadillac, Packard.

Jaguar XK 120 Кларк Ґейбл особливо любив й мав одразу чотири таких авто, одне з яких навіть було першим у США.

Крім того, актор навіть написав статтю про Jaguar XK 120 у журнал Road and Track. У ній він зазначив, що розганяв спорткар до 200 км/год.

Улюблений автомобіль зірки Віднесені вітром. Фото: Courtesy of The Edward Quinn Archive

Історія найшвидшого Jaguar початку 50-х

Jaguar XK 120 — досить рідкісна модель. Всього таких було випущено 12 тис. З них саме версії кабріолет — 7600.

Саме цей, виставлений на продаж, Jaguar XK 120 1952 року Кларк Ґейбл купив для подорожей Європою. Разом зі своєю дівчиною Сюзан Дадолле на цьому авто він відвідав Париж і Рим.

Кларк Ґейбл і Сюзанна Дадолл залишають готель Carlton, Канни, 1953 рік. Фото: Courtesy of The Edward Quinn Archive

Ґейбл повернувся зі своїм XK 120 до США до кінця 1953 року, і незабаром після реєстрації в Каліфорнії він продав його Ірвінгу Роббінсу молодшому.

У сім'ї нинішнього власника Jaguar XK 120 зберігається з 1982 року. Він пройшов п'ятирічну реставрацію, яку витратили близько 400 000 доларів.

1952 Jaguar XK 120 Roadster. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Характеристики Jaguar XK 120, який належав Кларку Ґейблу

Зазначається, що комплектація спорткару включає дротяні колеса й додаткове кріплення для багажу, яке було встановлене на заводі спеціально для Ґейбла, щоб він мав змогу возити із собою ключки для гольфу.

Зовнішній вигляд Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Авто пофарбоване в унікальний сірий колір Battleship Grey. Салон оздоблений червоною шкірою та вельветом такого ж кольору.

Салон Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Кабріолет Jaguar XK 120 оснащений 3,4-літровою рядною шісткою потужністю 160 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП.

Що під капотом Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Свого часу він був найшвидшим серійним авто у світі — розвинув 212 км/год, що зафіксували як рекорд швидкості.

Як виглядає Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Скільки коштує Jaguar XK 120

Як правило, ці спорткари продаються досить дешево. Проте у цьому випадку висока ціна обумовлена тим, що авто належало знаменитому голлівудському актору Кларку Ґейблу.

За раритетний автомобіль планують отримати від 350 тис. до 500 тис. євро.

Jaguar XK 120 1952 року, який виставили на аукціон. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

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