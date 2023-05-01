Спортивный Jaguar, принадлежавший Королю Голливуда, выставили на продажу — фото

Jaguar XK 120 1952 года выпуска. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Недавно на аукцион выставили редкий Jaguar XK 120 1952 года, считавшийся самым быстрым автомобилем в свое время. Спортивная модель кабриолета принадлежала "Королю Голливуда", актеру Кларку Гейблу.

Подробности раскрыли на официальном сайте аукционного дома RM Sotheby's.

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Американский актер, кинозвезда и секс-символ 30-40-х годов, еще при жизни получил прозвище "Король Голливуда".

Немногие знают, но именно Гейбл стал первым актером в истории киноискусства, воплотившим на экране образ грубого мужчины, и романтические герои-любовники ушли на второй план.

За свою 37-летнюю карьеру он сыграл более 60 ролей в кино, три десятилетия которых играл главные роли.

Самые известные киноленты с его участием: "Унесенные ветром", "Это случилось однажды ночью", "Могамбо", "Красная пыль", "Зов предков", "Хонки-тонк".

Актер Кларк Гейбл в своем Jaguar XK 120. Фото: Jaguar Daimler Heritage Trust

У актера была огромная коллекция редких и эксклюзивных машин — Duesenberg, Cadillac, Packard.

Jaguar XK 120 Кларк Гейбл особенно любил и имел сразу четыре таких автомобиля, один из которых даже был первым в США.

Кроме того, актер даже написал статью о Jaguar XK 120 в журнале Road and Track. В ней он отметил, что разгонял спорткар до 200 км/ч.

Любимый автомобиль звезды Унесенные ветром. Фото: Courtesy of The Edward Quinn Archive

История самого быстрого Jaguar начала 50-х

Jaguar XK 120 — довольно редкая модель. Всего таких было выпущено 12 тыс. Из них именно версии кабриолета — 7600.

Именно этот, выставленный на продажу, Jaguar XK 120 1952 года Кларк Гейбл купил для путешествий по Европе. Вместе со своей девушкой Сюзан Дадолле на этом автомобиле он посетил Париж и Рим.

Кларк Гейбл и Сюзанна Дадолл покидают отель Carlton, Канны, 1953 год. Фото: Courtesy of The Edward Quinn Archive

Гейбл вернулся со своим XK 120 в США до конца 1953 года, и вскоре после регистрации в Калифорнии он продал его Ирвингу Роббинсу младшему.

В семье нынешнего владельца Jaguar XK 120 хранится с 1982 года. Он прошел пятилетнюю реставрацию, на которую потратили около 400 000 долларов.

1952 г. Jaguar XK 120 Roadster. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Характеристики Jaguar XK 120, принадлежавшего Кларку Гейблу

Отмечается, что комплектация спорткара включает колеса со спицами и дополнительный крепеж для багажа, установленный на заводе специально для Гейбла, чтобы он мог возить с собой клюшки для гольфа.

Внешний вид Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Автомобиль окрашен в уникальный серый цвет Battleship Grey. Салон украшен красной кожей и вельветом такого же цвета.

Салон Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Кабриолет Jaguar XK 120 оснащен 3,4-литровой рядной шестеркой мощностью 160 л. и 4-ступенчатой механической КПП.

Что под капотом Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

В свое время он был самым быстрым серийным авто в мире — развил 212 км/ч, скорость зафиксировали как рекорд.

Как выглядит Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Сколько стоит Jaguar XK 120?

Как правило, эти спорткары продаются достаточно дешево. Однако в этом случае высокая цена обусловлена тем, что автомобиль принадлежал знаменитому голливудскому актеру Кларку Гейблу.

За раритетный автомобиль планируется получить от 350 тыс. до 500 тыс. евро.

Jaguar XK 120 в 1952 году, который выставили на аукцион. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

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