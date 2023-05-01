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На аукцион выставили редкий Jaguar "Короля Голливуда": как выглядит самый быстрый автомобиль 50-х

1 мая 2023 17:35
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Виктор Крот
Редактор
Спортивный Jaguar, принадлежавший Королю Голливуда, выставили на продажу — фото
Jaguar XK 120 1952 года выпуска. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

Недавно на аукцион выставили редкий Jaguar XK 120 1952 года, считавшийся самым быстрым автомобилем в свое время. Спортивная модель кабриолета принадлежала "Королю Голливуда", актеру Кларку Гейблу.

Подробности раскрыли на официальном сайте аукционного дома RM Sotheby's.

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Что известно об актере Кларке Гейбле и его особой любви к Jaguar

Американский актер, кинозвезда и секс-символ 30-40-х годов, еще при жизни получил прозвище "Король Голливуда".

Немногие знают, но именно Гейбл стал первым актером в истории киноискусства, воплотившим на экране образ грубого мужчины, и романтические герои-любовники ушли на второй план.

За свою 37-летнюю карьеру он сыграл более 60 ролей в кино, три десятилетия которых играл главные роли.

Самые известные киноленты с его участием: "Унесенные ветром", "Это случилось однажды ночью", "Могамбо", "Красная пыль", "Зов предков", "Хонки-тонк".

 

Что известно об актере Кларке Гейбла
Актер Кларк Гейбл в своем Jaguar XK 120. Фото: Jaguar Daimler Heritage Trust

У актера была огромная коллекция редких и эксклюзивных машин — Duesenberg, Cadillac, Packard.

Jaguar XK 120 Кларк Гейбл особенно любил и имел сразу четыре таких автомобиля, один из которых даже был первым в США.

Кроме того, актер даже написал статью о Jaguar XK 120 в журнале Road and Track. В ней он отметил, что разгонял спорткар до 200 км/ч.

 

Любимый автомобиль звезды Унесенные ветром
Любимый автомобиль звезды Унесенные ветром. Фото: Courtesy of The Edward Quinn Archive

История самого быстрого Jaguar начала 50-х

Jaguar XK 120 — довольно редкая модель. Всего таких было выпущено 12 тыс. Из них именно версии кабриолета — 7600.

Именно этот, выставленный на продажу, Jaguar XK 120 1952 года Кларк Гейбл купил для путешествий по Европе. Вместе со своей девушкой Сюзан Дадолле на этом автомобиле он посетил Париж и Рим.

 

Как выглядит самый быстрый Jaguar начала 50-х
Кларк Гейбл и Сюзанна Дадолл покидают отель Carlton, Канны, 1953 год. Фото: Courtesy of The Edward Quinn Archive

Гейбл вернулся со своим XK 120 в США до конца 1953 года, и вскоре после регистрации в Калифорнии он продал его Ирвингу Роббинсу младшему.

В семье нынешнего владельца Jaguar XK 120 хранится с 1982 года. Он прошел пятилетнюю реставрацию, на которую потратили около 400 000 долларов.

 

На аукцион выставили редкий Jaguar
1952 г. Jaguar XK 120 Roadster. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Характеристики Jaguar XK 120, принадлежавшего Кларку Гейблу

Отмечается, что комплектация спорткара включает колеса со спицами и дополнительный крепеж для багажа, установленный на заводе специально для Гейбла, чтобы он мог возить с собой клюшки для гольфа.

 

Характеристики Jaguar XK 120
Внешний вид Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Автомобиль окрашен в уникальный серый цвет Battleship Grey. Салон украшен красной кожей и вельветом такого же цвета.

 

Характеристики Jaguar XK 120
Салон Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Кабриолет Jaguar XK 120 оснащен 3,4-литровой рядной шестеркой мощностью 160 л. и 4-ступенчатой механической КПП.

 

Что под капотом Jaguar XK 120
Что под капотом Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

В свое время он был самым быстрым серийным авто в мире — развил 212 км/ч, скорость зафиксировали как рекорд.

 

Что известно о Jaguar XK 120
Как выглядит Jaguar XK 120. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Сколько стоит Jaguar XK 120?

Как правило, эти спорткары продаются достаточно дешево. Однако в этом случае высокая цена обусловлена тем, что автомобиль принадлежал знаменитому голливудскому актеру Кларку Гейблу.

За раритетный автомобиль планируется получить от 350 тыс. до 500 тыс. евро.

 

Сколько стоит Jaguar XK 120
Jaguar XK 120 в 1952 году, который выставили на аукцион. Фото: Peter Singhof/RM Sotheby's

Напомним, мы писали, что в старом запыленном гараже на окраине Детройта нашли настоящее сокровище — шоукар Plymouth Cuda RTS 1970 года. Единственный в своем роде автомобиль, чьим внешним видом занимался дизайнер Hot Wheels.

Ранее мы рассказывали, что на аукцион выставили спорткар Mazda RX-7 1993 года выпуска, дважды участвовавший в съемках франшизы "Форсаж".

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