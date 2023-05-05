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BMW просит водителей не садиться за руль из-за неисправности подушки безопасности

5 мая 2023 15:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
BMW просит водителей не садиться за руль из-за неисправности подушки безопасности
Логотип BMW на авто. Фото: REUTERS/Michael Dalder
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

BMW AG стал последним автомобильным производителем, который расширил отзыв авто с подушками безопасности Takata, призывая владельцев оставить 90 000 затронутых седанов и внедорожников в гаражах до того, как оборудование не починят.

Об этом пишет Bloomberg.

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Такое предостережение "не садиться за руль" последовало после указаний от Honda Motor Co., Ford Motor Co. и других касательно подушек безопасности Takata Corp., которые могут взорваться при активации после долгосрочного воздействия высокой температуры и влажности. Кризис привел к наибольшему отзыву автомобилей в истории штатов, охватывающему около 34 автомобильных марок. 

Национальная администрация безопасности дорожного движения США связывает дефект с 25 смертями и свыше 400 случаями травм на территории страны.

Собственникам автомобилей рекомендуется проверить, имеют ли их транспортные средства право на безвозмездный ремонт. Для этого нужно зайти на сайт отзыва BMW или обратится в сервисный центр BMW по телефону или лично.

"Расследование проблем, связанных с японскими подушками безопасности, началось в начале 2000-х годов. В 2017 году компания признала свою вину по уголовным обвинениям и согласилась уплатить штраф в размере 1 миллиарда долларов, из которых 850 миллионов долларов были предоставлены автопроизводителям", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Испании представили новый автомобиль на электрическом управлении Liux Gekko. Стоит отметить, что компактный по размеру городской электромобиль отличается от других автомобилей своей необычной конструкцией.

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