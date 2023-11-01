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Зимова гума для автомобіля, — коли міняти, яку обрати

1 листопада 2023 14:40
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Зимові шини на авто: коли та як їх ставити
В Україні законодавство не регламентує заміну літньої гуми на зимову, але це варто зробити задля власної безпеки. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Попри відносне потепління восени, в Україні вже були нічні заморозки, що означає — час міняти шини коліс авто на зимові. Річ у тім, що на холоді м'яка літня гума твердішає та починає ковзати по дорозі.

Керувати таким авто не просто важко, а й дуже небезпечно з точки зору ризику виникнення аварійних ситуацій.

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Що каже законодавство

В Україні питання заміни гуми з літньої на зимову нормативно не врегульовано. Поліція може оштрафувати водія лише за неправильну експлуатацію шин:

  • наявність на них тріщин та інших пошкоджень;
  • установку шин різної конструкції на одній осі.

При цьому мінімальна висота протектора шини має дорівнювати:

  • 1,6 мм для автомобілів вагою до 3,5 тонни;
  • 1 мм для машин вагою понад 3,5 тонни.

Але не наявність або відсутність штрафу має стимулювати водія на заміну шин, а виключно питання особистої безпеки.

Ще одне важливе нагадування для українських водіїв — не скрізь в Європі закон дозволяє кататися на літній гумі взимку. Пам'ятайте про це, подорожуючи автомобілем.

Країни Європи, де заборонена літня гума взимку

  • Австрія;
  • Боснія і Герцеговина;
  • Болгарія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Норвегія;
  • Румунія;
  • Сербія;
  • Словаччина;
  • Словенія;
  • Туреччина;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Хорватія;
  • Чорногорія;
  • Чехія;
  • Швеція;
  • Естонія.

Коли потрібно міняти шини на колесах

  • Коли середньодобова температура опуститься до +7 °C.
  • Водіям-початківцям рекомендовано міняти гуму раніше незалежно від погоди, щоб раптове похолодання не застало їх зненацька.

Якими бувають зимові шини

Експерти порталу shina.ua виділяють три типи зимової гуми:

  • шипована;
  • фрикційна (нешипована);
  • шини під шипи.

Шиповані шини рекомендується використовувати, якщо водію необхідна висока прохідність снігом, зчеплення на крижаному покритті та керованість на сніговій каші та воді.

В інших випадках, варто звернути увагу на нешиповані покришки, які обирають близько 85% автолюбителів в Україні.

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