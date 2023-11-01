Зимові шини на авто: коли та як їх ставити

Зимова гума для автомобіля, — коли міняти, яку обрати
Попри відносне потепління восени, в Україні вже були нічні заморозки, що означає — час міняти шини коліс авто на зимові. Річ у тім, що на холоді м'яка літня гума твердішає та починає ковзати по дорозі.
Керувати таким авто не просто важко, а й дуже небезпечно з точки зору ризику виникнення аварійних ситуацій.
Що каже законодавство
В Україні питання заміни гуми з літньої на зимову нормативно не врегульовано. Поліція може оштрафувати водія лише за неправильну експлуатацію шин:
- наявність на них тріщин та інших пошкоджень;
- установку шин різної конструкції на одній осі.
При цьому мінімальна висота протектора шини має дорівнювати:
- 1,6 мм для автомобілів вагою до 3,5 тонни;
- 1 мм для машин вагою понад 3,5 тонни.
Але не наявність або відсутність штрафу має стимулювати водія на заміну шин, а виключно питання особистої безпеки.
Ще одне важливе нагадування для українських водіїв — не скрізь в Європі закон дозволяє кататися на літній гумі взимку. Пам'ятайте про це, подорожуючи автомобілем.
Країни Європи, де заборонена літня гума взимку
- Австрія;
- Боснія і Герцеговина;
- Болгарія;
- Латвія;
- Литва;
- Норвегія;
- Румунія;
- Сербія;
- Словаччина;
- Словенія;
- Туреччина;
- Фінляндія;
- Франція;
- Хорватія;
- Чорногорія;
- Чехія;
- Швеція;
- Естонія.
Коли потрібно міняти шини на колесах
- Коли середньодобова температура опуститься до +7 °C.
- Водіям-початківцям рекомендовано міняти гуму раніше незалежно від погоди, щоб раптове похолодання не застало їх зненацька.
Якими бувають зимові шини
Експерти порталу shina.ua виділяють три типи зимової гуми:
- шипована;
- фрикційна (нешипована);
- шини під шипи.
Шиповані шини рекомендується використовувати, якщо водію необхідна висока прохідність снігом, зчеплення на крижаному покритті та керованість на сніговій каші та воді.
В інших випадках, варто звернути увагу на нешиповані покришки, які обирають близько 85% автолюбителів в Україні.
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