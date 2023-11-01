Зимові шини на авто: коли та як їх ставити

В Україні законодавство не регламентує заміну літньої гуми на зимову, але це варто зробити задля власної безпеки. Фото: freepik

Попри відносне потепління восени, в Україні вже були нічні заморозки, що означає — час міняти шини коліс авто на зимові. Річ у тім, що на холоді м'яка літня гума твердішає та починає ковзати по дорозі.

Керувати таким авто не просто важко, а й дуже небезпечно з точки зору ризику виникнення аварійних ситуацій.

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В Україні питання заміни гуми з літньої на зимову нормативно не врегульовано. Поліція може оштрафувати водія лише за неправильну експлуатацію шин:

наявність на них тріщин та інших пошкоджень;

установку шин різної конструкції на одній осі.

При цьому мінімальна висота протектора шини має дорівнювати:

1,6 мм для автомобілів вагою до 3,5 тонни;

1 мм для машин вагою понад 3,5 тонни.

Але не наявність або відсутність штрафу має стимулювати водія на заміну шин, а виключно питання особистої безпеки.

Ще одне важливе нагадування для українських водіїв — не скрізь в Європі закон дозволяє кататися на літній гумі взимку. Пам'ятайте про це, подорожуючи автомобілем.

Країни Європи, де заборонена літня гума взимку

Австрія;

Боснія і Герцеговина;

Болгарія;

Латвія;

Литва;

Норвегія;

Румунія;

Сербія;

Словаччина;

Словенія;

Туреччина;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чорногорія;

Чехія;

Швеція;

Естонія.

Коли потрібно міняти шини на колесах

Коли середньодобова температура опуститься до +7 °C.

Водіям-початківцям рекомендовано міняти гуму раніше незалежно від погоди, щоб раптове похолодання не застало їх зненацька.

Якими бувають зимові шини

Експерти порталу shina.ua виділяють три типи зимової гуми:

шипована;

фрикційна (нешипована);

шини під шипи.

Шиповані шини рекомендується використовувати, якщо водію необхідна висока прохідність снігом, зчеплення на крижаному покритті та керованість на сніговій каші та воді.

В інших випадках, варто звернути увагу на нешиповані покришки, які обирають близько 85% автолюбителів в Україні.

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