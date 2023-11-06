Пять обязательных правил установки зимних шин на авто

Автовладельцу в мастерской стоит следить, что делает шиномонтажник с колесами его машины. Фото: freepik

Начат сезон замены летней резины на зимнюю. Часто водители не обращают внимание, как именно мастера меняют им шины, а зря — погрешности работников шиномонтажа могут привести к очень неприятным последствиям.

Пять грубых ошибок, которые совершают в мастерских при установке зимних шин, определил портал MMR.

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1. Крепление колес

Обратите внимание на корректную затяжку болтов крепления колес. Нельзя затягивать болты поочередно, ведь это может повлечь за собой перекос колеса. Например, если на пестике пять болтов, то порядок затяжки должен быть следующим: 1-4-2-5-3.

Чем чревато несоблюдение правила: вибрация колеса во время движения.

2. Финальная протяжка крепления колеса

Монтажники должны делать это специальным динамометрическим ключом.

Чем грозит несоблюдение правила: поломка шпильки.

3. Направление вращения шины

Важно не перепутать направление вращения шины. Необходимо убедиться, что шины установлены правильно, соблюдая указанные на боковине шины направления стрелок с надписью "Rotation".

Чем чревато несоблюдение правила: ухудшение управляемости авто.

4. Обработка покрышки

Когда шины устанавливают, края покрышки обрабатывают специальным раствором для того, чтобы шина хорошо прилегала к диску и герметично фиксировалась. Если работник СТО не выполнит это условие, то через некоторое время шина может неровно и плотно прилипнуть к диску.

Чем чревато несоблюдение правила: усложнение демонтажа шины.

5. Смазка вместо пасты

Часто в недорогих мастерских предлагают использовать отработанное моторное масло вместо специальной пасты. Это недопустимо, поскольку смазка вредна для резины.

Чем чревато несоблюдение правила: на внутренней стороне шины могут появиться микротрещины, которые в конечном итоге приведут к разрушению покрышки.

Раньше мы предлагали 10 советов от опытных водителей, как подготовить авто к зиме. Также писали, что нельзя делать ни в коем случае, чтобы не испортить автоматическую коробку передач.