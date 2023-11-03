Никогда не делайте этого: как водители уничтожают автоматическую коробку передач.

Неосведомленность автовладельцев приводит к дорогостоящему ремонту коробки передач авто. Фото: freepik

Если в гидротрансформаторной АКПП уровень масла ниже или выше необходимого, то процессы, происходящие внутри агрегата, приводят к его поломке. Эксперты советуют относиться к этому серьезно.

Об этом написал MMR.

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Что происходит при пониженном уровне масла

Насос АКПП начинает вместе с жидкостью захватывать воздух. Она сбивается в эмульсию, насыщается пузырьками газа. В системе падает давление, что приводит к симптому под так называемой "пропавшей передачи".

Эмульсия гораздо хуже смазывает детали и узлы коробки и плохо отводит от них тепло. Вызванный в масле пузырьками воздуха перегрев быстро ломает АКПП.

Что происходит при избытке масла

Когда уровень смазки слишком высок, вращающиеся части коробки передач цепляют ее поверхность и вспенивают жидкость. Появляется та же эмульсия, с теми же последствиями. К тому же излишки масла начинают заливать корпус агрегата.

Как проверить уровень масла в АКПП

Проверять уровень масла в автомате нужно не так, как в двигателе.

На щупе АКПП есть два уровня диапазона — выше, обозначен hot, а ниже — cold. То есть верх щупа предназначен для контроля уровня масла на прогретой коробке, а низ, когда она холодная.

Этот нюанс может ввести в заблуждение незнающего автовладельца, который не учтет эти параметры и ошибется с уровнем масла. К чему это приведет, мы говорили выше.

Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.