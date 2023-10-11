Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Автоматика против механической коробки передач: главные недостатки МКПП arrow

Автоматика против механической коробки передач: главные недостатки МКПП

11 октября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Автоматика против механической коробки передач: главные недостатки МКПП
Механическая коробка передач овеяна мифами и легендами. Фото: 24tv.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Какую коробку передач — автоматическую или механическую — предпочесть? Считается, что механическая коробка надежнее и дешевле АКПП, но правда ли это.

Главные мифы о механике развеяли эксперты портала MMR.

Читайте также:

1. Обслуживание механики значительно дешевле

Это касается только самых старых МКПП, которые установлены на очень древних моделях авто.

Сейчас механика имеет кучу дорогих деталей, в том числе 2-массовый маховик. После 150 тыс. км пробега эта деталь почти наверняка потребует очень дорогого ремонта.

2. Замена смазки

Распространено мнение, что трансмиссионного масла хватает на весь срок службы МКПП. Это не так. Автомеханики рекомендуют менять масло в механической коробке как минимум раз в 70-80 тыс. км пробега.

3. Экономия топлива

МКПП не всегда наиболее экономична по показателю расхода топлива.

Например, авто с роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (DSG от VW) или с японскими вариаторами могут иметь более низкий расход топлива по сравнению с большинством машин с механикой.

4. Легендарная надежность

Воспетая безупречная надежность МКПП касается коробок установленных на авто 30-40 лет назад. Ресурс современной механики ограничен. Он, как и для большинства деталей в автомобиле, зависит от условий эксплуатации машины.

Ранее мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также сообщалось об очень дешевом способе снизить расход топлива двигателем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз