Автоматика против механической коробки передач: главные недостатки МКПП

Механическая коробка передач овеяна мифами и легендами. Фото: 24tv.ua

Какую коробку передач — автоматическую или механическую — предпочесть? Считается, что механическая коробка надежнее и дешевле АКПП, но правда ли это.

Главные мифы о механике развеяли эксперты портала MMR.

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1. Обслуживание механики значительно дешевле

Это касается только самых старых МКПП, которые установлены на очень древних моделях авто.

Сейчас механика имеет кучу дорогих деталей, в том числе 2-массовый маховик. После 150 тыс. км пробега эта деталь почти наверняка потребует очень дорогого ремонта.

2. Замена смазки

Распространено мнение, что трансмиссионного масла хватает на весь срок службы МКПП. Это не так. Автомеханики рекомендуют менять масло в механической коробке как минимум раз в 70-80 тыс. км пробега.

3. Экономия топлива

МКПП не всегда наиболее экономична по показателю расхода топлива.

Например, авто с роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (DSG от VW) или с японскими вариаторами могут иметь более низкий расход топлива по сравнению с большинством машин с механикой.

4. Легендарная надежность

Воспетая безупречная надежность МКПП касается коробок установленных на авто 30-40 лет назад. Ресурс современной механики ограничен. Он, как и для большинства деталей в автомобиле, зависит от условий эксплуатации машины.

Ранее мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также сообщалось об очень дешевом способе снизить расход топлива двигателем.