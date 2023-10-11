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Автоматика проти механічної коробки передач: головні недоліки МКПП

11 жовтня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Автоматика проти механічної коробки передач: головні недоліки МКПП
Механічна коробка передач овіяна міфами та легендами. Фото: 24tv.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Якій коробці передач — автоматичній чи механічній — віддати перевагу? Вважається, що механічна коробка є надійнішою та дешевшою за АКПП, та чи правда це.

Головні міфи про механіку розвіяли експерти порталу MMR.

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1. Обслуговування механіки значно дешевше

Це стосується лише найстаріших МКПП, які встановлені на дуже давніх моделях авто.

Зараз механіка має купу дорогих деталей, зокрема 2-масовий маховик. Після 150 тис. км пробігу деталь майже напевно потребуватиме дуже дорогого ремонту.

2. Заміна мастила

Поширена думка, що трансмісійної оливи вистачає на весь термін служби МКПП. Це не так. Автомеханіки радять міняти оливу в механічній коробці принаймні раз на 70-80 тис. км пробігу.

3. Економія палива

МКПП не завжди є найбільш економічною за показником витрати палива.

Наприклад, авто з роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням (DSG від VW) або з японськими варіаторами можуть мати нижчу витрату палива порівняно з більшістю машин з механікою.

4. Легендарна надійність

Оспівана бездоганна надійність МКПП стосується коробок встановлених на авто 30-40 років назад. Ресурс сучасної механіки обмежений. Він, як й для більшості деталей в авто, залежить від умов експлуатації машини.

Раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також повідомляли про дуже дешевий спосіб знизити витрату пального двигуном.

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