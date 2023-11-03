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Ніколи не робіть цього, — як водії нищать автоматичну коробку передач

3 листопада 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Ніколи не робіть цього: як водії нищать автоматичну коробку передач
Необізнаність автовласників призводить до дорого ремонту коробки передач авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Коли в гідротрансформаторній АКПП рівень оливи нижчий або вищий від необхідного, то процеси, які відбуваються всередині агрегату, призводять до його пошкодження. Експерти радять ставитися до цього серйозно.

Про це написав MMR.

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Що відбувається при зниженому рівні оливи

Помпа АКПП починає разом із рідиною захоплювати повітря. Вона збивається в емульсію, насичується бульбашками газу. У системі падає тиск, що спричиняє симптом під так званої "зниклої передачі".

Емульсія набагато гірше змащує деталі та вузли коробки передач та погано відводить від них тепло. Викликане в оливі бульбашками повітря перегрівання швидко ламає АКПП.

Що відбувається при надлишку оливи

Коли рівень мастила занадто високий, частини коробки передач, що обертаються, чіпляють його поверхню та спінюють рідину. З’являється та сама емульсія, з тими самими наслідками. До того ж надлишки оливи починають заливати корпус агрегату.

Як перевіряти рівень оливи в АКПП

Перевіряти рівень оливи в автоматі потрібно не так, як у двигуні.

На щупі АКПП є два рівні діапазону — вище, позначений hot, а нижче — cold. Тобто верх щупа призначений для контролю рівня оливи на прогрітій коробці, а низ, коли вона холодна.

Цей нюанс може ввести в оману необізнаного автовласника, який не врахує ці параметри та помилиться з рівнем оливи. До чого це призведе ми говорили вище.

Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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