Что нельзя перевозить в багажнике авто — будет штраф

Штрафа не избежать: что запрещено перевозить в багажнике украинским водителям
В Украине, кроме правил перевозки пассажиров и багажа в салоне, действуют правила комплектования багажного отделения, за несоблюдение которых водителю грозит штраф.
Что нельзя перевозить в багажнике и какая штрафная санкция за это предусмотрена, рассказываем далее в материале.
Что запрещено перевозить в багажнике авто
В соответствии с пунктом 1.7 Приказа Министерства внутренних дел "О перевозке опасных грузов" запрещается перевозить в багажнике автомобиля более 60 л горючего без специального разрешения.
Такой запрет связан с безопасностью на дороге. Ведь в случае ненадлежащей перевозки может произойти возгорание или взрыв, который может стать причиной травмирования, ранения или гибели людей.
В том же пункте приказа отмечается, что не является нарушением:
- если жидкое топливо содержится в топливных баках транспортного средства;
- если объем топлива в запасном баке не превышает 60 литров.
Также это ограничение не распространяется на спасательные службы.
Какой штраф предусмотрен за нарушение
Водителю может угрожать административная ответственность согласно норме КУоАП — нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов.
Размер штрафных санкций составляет 510 грн. Но их можно избежать, если иметь специально оформленные разрешительные документы.
Напомним, мы рассказывали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки.
Ранее мы писали, что в Украине планируется ввести новые штрафы для водителей.