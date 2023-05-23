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Штрафа не избежать: что запрещено перевозить в багажнике украинским водителям

23 мая 2023 20:13
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
Что нельзя перевозить в багажнике авто — будет штраф
Административная ответственность за перевозку опасных грузов. Фото: Новини.LIVE
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

В Украине, кроме правил перевозки пассажиров и багажа в салоне, действуют правила комплектования багажного отделения, за несоблюдение которых водителю грозит штраф.

Что нельзя перевозить в багажнике и какая штрафная санкция за это предусмотрена, рассказываем далее в материале.

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Что запрещено перевозить в багажнике авто

В соответствии с пунктом 1.7 Приказа Министерства внутренних дел "О перевозке опасных грузов" запрещается перевозить в багажнике автомобиля более 60 л горючего без специального разрешения.

Такой запрет связан с безопасностью на дороге. Ведь в случае ненадлежащей перевозки может произойти возгорание или взрыв, который может стать причиной травмирования, ранения или гибели людей.

В том же пункте приказа отмечается, что не является нарушением:

  • если жидкое топливо содержится в топливных баках транспортного средства;
  • если объем топлива в запасном баке не превышает 60 литров.

Также это ограничение не распространяется на спасательные службы.

 

Водителей в Украине могут оштрафовать за перевозку опасных грузов
Перевозка опасного груза. Фото: google.com

Какой штраф предусмотрен за нарушение

Водителю может угрожать административная ответственность согласно норме КУоАП — нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов.

Размер штрафных санкций составляет 510 грн. Но их можно избежать, если иметь специально оформленные разрешительные документы.

 

Штраф за перевозку бензина: кого и насколько наказывают
Штраф за перевозку бензина. Фото: google.com

Напомним, мы рассказывали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет при себе аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки.

Ранее мы писали, что в Украине планируется ввести новые штрафы для водителей.

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