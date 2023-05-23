Що не можна перевозити в багажнику авто — буде штраф

Штрафу не уникнути: що заборонено перевозити в багажнику українським водіям
В Україні окрім правил перевезення пасажирів та багажу в салоні, діють правила комплектування багажного відділення, за недотримання яких водієві загрожує штраф.
Що не можна перевозити в багажнику та яка штрафна санкція за це передбачена, розповідаємо далі в матеріалі.
Що заборонено перевозити в багажнику авто
Відповідно до пункту 1.7 Наказу Міністерства внутрішніх справ "Про перевезення небезпечних вантажів", забороняється перевозити в багажнику автомобіля більш як 60 л пального без спеціального дозволу.
Така заборона пов'язана з безпекою на дорозі. Адже у разі неналежного перевезення може статися загоряння або вибух, який у свою чергу може стати причиною травмування, поранення або гибелі людей.
У тому ж пункті наказу зазначається, що не є порушенням:
- якщо рідке паливо міститься в паливних баках транспортного засобу;
- якщо обсяг палива в запасному баку не перевищує 60 літрів.
Також це обмеження не розповсюджується на рятувальні служби.
Який штраф передбачений за порушення
Водієві може загрожувати адміністративна відповідальність згідно з нормою КУпАП — порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
Розмір штрафних санкцій становить 510 грн. Але їх можна уникнути, якщо мати спеціально оформлені дозвільні документи.
Нагадаємо, ми розповідали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.
Раніше ми писали, що в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв.