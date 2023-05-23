Що не можна перевозити в багажнику авто — буде штраф

Адміністративна відповідальність за перевезення небезпечних вантажів. Фото: Новини.LIVE

В Україні окрім правил перевезення пасажирів та багажу в салоні, діють правила комплектування багажного відділення, за недотримання яких водієві загрожує штраф.

Що не можна перевозити в багажнику та яка штрафна санкція за це передбачена, розповідаємо далі в матеріалі.

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Відповідно до пункту 1.7 Наказу Міністерства внутрішніх справ "Про перевезення небезпечних вантажів", забороняється перевозити в багажнику автомобіля більш як 60 л пального без спеціального дозволу.

Така заборона пов'язана з безпекою на дорозі. Адже у разі неналежного перевезення може статися загоряння або вибух, який у свою чергу може стати причиною травмування, поранення або гибелі людей.

У тому ж пункті наказу зазначається, що не є порушенням:

якщо рідке паливо міститься в паливних баках транспортного засобу;

якщо обсяг палива в запасному баку не перевищує 60 літрів.

Також це обмеження не розповсюджується на рятувальні служби.

Перевезення небезпечного вантажу. Фото: google.com

Який штраф передбачений за порушення

Водієві може загрожувати адміністративна відповідальність згідно з нормою КУпАП — порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

Розмір штрафних санкцій становить 510 грн. Але їх можна уникнути, якщо мати спеціально оформлені дозвільні документи.

Штраф за перевезення бензину. Фото: google.com

Нагадаємо, ми розповідали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.

Раніше ми писали, що в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв.