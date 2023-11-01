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Tesla впервые выиграла суд в США — ее обвинили в смерти человека из-за автопилота

1 ноября 2023 05:18
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Tesla впервые выиграла суд в США — ее обвинили в смерти человека из-за автопилота
Tesla. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Компания Tesla выиграла первый судебный процесс в США. Ее обвинили в том, что функция автопилота привела к смерти человека.

Об этом пишет Reuters.

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Случай произошел еще в 2019 году, когда система автопилота заставила владельца Model 3 Мики Ли внезапно съехать с шоссе к востоку от Лос-Анджелеса на скорости 105 км/ч. В результате машина ударилась о пальму и вспыхнула. Водитель погиб, а двое пассажиров пострадали.

В компании свою виновную в этом сразу отрицали, мол, что Ли употреблял алкоголь, прежде чем сесть за руль.

Производитель электромобилей также заявлял, что неизвестно, был ли включен автопилот во время аварии.

"Жюри присяжных из 12 членов объявило, что не нашло производственного дефекта автомобиля Tesla. Представители компании и истцы не комментировали приговор ", — говорится в сообщении.

Тем временем Израиль заявил о намерении прекратить сотрудничество со Starlink после заявления Маска о том, что Starlink будет обеспечивать связь для гуманитарных организаций в секторе Газа.

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