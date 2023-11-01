Tesla впервые выиграла суд в США — ее обвинили в смерти человека из-за автопилота

Tesla. Фото: Reuters

Компания Tesla выиграла первый судебный процесс в США. Ее обвинили в том, что функция автопилота привела к смерти человека.

Об этом пишет Reuters.

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Tesla обвинили в смерти человека

Случай произошел еще в 2019 году, когда система автопилота заставила владельца Model 3 Мики Ли внезапно съехать с шоссе к востоку от Лос-Анджелеса на скорости 105 км/ч. В результате машина ударилась о пальму и вспыхнула. Водитель погиб, а двое пассажиров пострадали.

В компании свою виновную в этом сразу отрицали, мол, что Ли употреблял алкоголь, прежде чем сесть за руль.

Производитель электромобилей также заявлял, что неизвестно, был ли включен автопилот во время аварии.

"Жюри присяжных из 12 членов объявило, что не нашло производственного дефекта автомобиля Tesla. Представители компании и истцы не комментировали приговор ", — говорится в сообщении.

Тем временем Израиль заявил о намерении прекратить сотрудничество со Starlink после заявления Маска о том, что Starlink будет обеспечивать связь для гуманитарных организаций в секторе Газа.