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Tesla вперше виграла суд у США — її звинуватили у смерті людини через автопілот

1 листопада 2023 05:18
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Tesla вперше виграла суд у США — її звинуватили у смерті людини через автопілот
Tesla. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Компанія Tesla виграла перший судовий процес у США. Її звинуватили у тому, що функція автопілота призвела до смерті людини.

Про це пише Reuters.

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Випадок трапився ще 2019 року, коли система автопілота змусила власника Model 3 Мікі Лі раптово з’їхати з шосе на схід від Лос-Анджелеса на швидкості 105 км/год. Внаслідок чого машина вдарилася об пальму і спалахнула. Водій загинув, а двоє пасажирів постраждали.

У компанії свою винну у цьому одразу заперечили, мовляв, що Лі вживав алкоголь, перш ніж сісти за кермо.

Виробник електромобілів також заявляв, що не відомо, чи був увімкнений автопілот під час аварії.

"Журі присяжних з 12 членів оголосило, що не знайшло виробничого дефекту автомобіля Tesla. Представники компанії та позивачі не коментували вироку", — мовиться у повідомленні.

Додамо, що тим часом Ізраїль заявив про намір припинити співпрацю зі Starlink після заяви Маска про те, що Starlink забезпечуватиме зв’язок для гуманітарних організацій у секторі Гази.

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