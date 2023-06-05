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Топ-10 подержанных автомобилей, которые чаще всего покупают украинцы

5 июня 2023 02:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Топ-10 подержанных автомобилей, которые чаще всего покупают украинцы
Рынок автомобилей. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Прошедший месяц стал рекордным для вторичного рынка легковых автомобилей в Украине. По данным Сервисного центра МВД, в мае было заключено почти 85 тысяч сделок купли-продажи легковых автомобилей, из которых первичная регистрация — 16,7 тысячи автомобилей.

Об этом пишет издание Аvtodream.

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Как отмечают эксперты автомобильного рынка, чаще покупают Volkswagen. А средний возраст автомобилей составляет 14 лет.

Популярные подержанные автомобили

  • Volkswagen Passat: Было продано 3001 единицу. Популярный год выпуска — 2012. Средняя стоимость — 11 тысяч долларов.
  • Daewoo Lanos: Реализовано 2724 единицы. Год выпуска — 2007. Средняя стоимость — 2,7 тысячи долларов.
  • Skoda Octavia: Продано 2682 единицы. Популярный год выпуска — 2007. Средняя стоимость — 6,3 тысячи долларов.
  • Volkswagen Golf  Украинцы приобрели 2426 единиц. Год выпуска — 2001. Средняя стоимость — 4,5 тысячи долларов.
  • Renault Megane: Было продано 1607 единиц. Популярный год выпуска — 2012. Средняя стоимость — 8 тысяч долларов.
  • Ford Focus: Реализовано 1299 штук. Год выпуска — 2010. Средняя стоимость — 6,2 тысячи долларов.
  • Skoda Fabia: Продано 1235 единиц. Популярный год выпуска — 2008. Средняя стоимость — 5,1 тысячи долларов.
  • Chevrolet Aveo: Украинцы приобрели 1161 единицу. Год выпуска — 2008. Средняя стоимость — 4,3 тысячи долларов.
  • BMW 5 Series: Было продано 1103 единицы. Популярный год выпуска — 2012. Средняя стоимость — 1,59 тысячи долларов.
  • Opel Astra: Реализовано 1099 единиц. Год выпуска — 2008. Средняя стоимость — 5,5 тысячи долларов.

Напомним, по данным Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром", в последний месяц весны граждане приобрели более 5,1 тысячи новых легковушек. В то же время, если сравнивать с апрелем, активность почти не изменилась. Такая ситуация возникла ввиду низкой сравнительной базы, ведь в прошлом году весной был разгар войны.

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