Топ-10 вживаних автівок, які найчастіше купують українці
Минулий місяць став рекордним для вторинного ринку легковиків в Україні. За даними Сервісного центру МВС, у травні уклали майже 85 тисяч угод купівлі-продажу легкових автівок, з яких первинна реєстрація — 16,7 тисячі автомобілів.
Про це пише видання Аvtodream.
Як зазначають експерти автомобільного ринку, найчастіше купують Volkswagen. А середній вік автомобілів, що купуть, становить 14 років.
Популярних вживані автівки
- Volkswagen Passat: Було продано 3001 одиницю. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 11 тисяч доларів.
- Daewoo Lanos: Реалізовано 2724 одиниці. Рік випуску — 2007. Середня вартість — 2,7 тисячі доларів.
- Skoda Octavia: Продано 2682 одиниці. Популярний рік випуску — 2007. Середня вартість — 6,3 тисячі доларів.
- Volkswagen Golf: Українці придбали 2426 одиниць. Рік випуску — 2001. Середня вартість — 4,5 тисячі доларів.
- Renault Megane: Було продано 1607 одиниць. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 8 тисяч доларів.
- Ford Focus: Реалізовано 1299 штук. Рік випуску — 2010. Середня вартість — 6,2 тисячі доларів.
- Skoda Fabia: Продано 1235 одиниць. Популярний рік випуску — 2008. Середня вартість — 5,1 тисячі доларів.
- Chevrolet Aveo: Українці придбали 1161 одиницю. Рік випуску — 2008. Середня вартість — 4,3 тисячі доларів.
- BMW 5 Series: Було продано 1103 одиниці. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 1,59 тисячі доларів.
- Opel Astra: Реалізовано 1099 одиниць. Рік випуску — 2008. Середня вартість — 5,5 тисячі доларів.
Нагадаємо, за даними Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром", в останній місяць весни громадяни придбали більш ніж 5,1 тисячі нових легковиків. Водночас, якщо порівнювати з квітнем, активність майже не змінилася. Така ситуація виникла з огляду на низьку порівняльну базу, адже минулого року навесні був розпал війни.