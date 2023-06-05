Топ-10 вживаних автівок, які найчастіше купують українці

Ринок автомобілів. Фото: REUTERS

Минулий місяць став рекордним для вторинного ринку легковиків в Україні. За даними Сервісного центру МВС, у травні уклали майже 85 тисяч угод купівлі-продажу легкових автівок, з яких первинна реєстрація — 16,7 тисячі автомобілів.

Про це пише видання Аvtodream.

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Як зазначають експерти автомобільного ринку, найчастіше купують Volkswagen. А середній вік автомобілів, що купуть, становить 14 років.

Популярних вживані автівки

Volkswagen Passat : Було продано 3001 одиницю. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 11 тисяч доларів.

: Було продано 3001 одиницю. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 11 тисяч доларів. Daewoo Lanos : Реалізовано 2724 одиниці. Рік випуску — 2007. Середня вартість — 2,7 тисячі доларів.

: Реалізовано 2724 одиниці. Рік випуску — 2007. Середня вартість — 2,7 тисячі доларів. Skoda Octavia : Продано 2682 одиниці. Популярний рік випуску — 2007. Середня вартість — 6,3 тисячі доларів.

: Продано 2682 одиниці. Популярний рік випуску — 2007. Середня вартість — 6,3 тисячі доларів. Volkswagen Golf : Українці придбали 2426 одиниць. Рік випуску — 2001. Середня вартість — 4,5 тисячі доларів.

: Українці придбали 2426 одиниць. Рік випуску — 2001. Середня вартість — 4,5 тисячі доларів. Renault Megane : Було продано 1607 одиниць. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 8 тисяч доларів.

: Було продано 1607 одиниць. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 8 тисяч доларів. Ford Focus : Реалізовано 1299 штук. Рік випуску — 2010. Середня вартість — 6,2 тисячі доларів.

: Реалізовано 1299 штук. Рік випуску — 2010. Середня вартість — 6,2 тисячі доларів. Skoda Fabia : Продано 1235 одиниць. Популярний рік випуску — 2008. Середня вартість — 5,1 тисячі доларів.

: Продано 1235 одиниць. Популярний рік випуску — 2008. Середня вартість — 5,1 тисячі доларів. Chevrolet Aveo : Українці придбали 1161 одиницю. Рік випуску — 2008. Середня вартість — 4,3 тисячі доларів.

: Українці придбали 1161 одиницю. Рік випуску — 2008. Середня вартість — 4,3 тисячі доларів. BMW 5 Series : Було продано 1103 одиниці. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 1,59 тисячі доларів.

: Було продано 1103 одиниці. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 1,59 тисячі доларів. Opel Astra: Реалізовано 1099 одиниць. Рік випуску — 2008. Середня вартість — 5,5 тисячі доларів.

Нагадаємо, за даними Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром", в останній місяць весни громадяни придбали більш ніж 5,1 тисячі нових легковиків. Водночас, якщо порівнювати з квітнем, активність майже не змінилася. Така ситуація виникла з огляду на низьку порівняльну базу, адже минулого року навесні був розпал війни.