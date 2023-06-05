Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Топ-10 вживаних автівок, які найчастіше купують українці arrow

Топ-10 вживаних автівок, які найчастіше купують українці

5 червня 2023 02:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Топ-10 вживаних автівок, які найчастіше купують українці
Ринок автомобілів. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Минулий місяць став рекордним для вторинного ринку легковиків в Україні. За даними Сервісного центру МВС, у травні уклали майже 85 тисяч угод купівлі-продажу легкових автівок, з яких первинна реєстрація — 16,7 тисячі автомобілів.

Про це пише видання Аvtodream.

Читайте також:

Як зазначають експерти автомобільного ринку, найчастіше купують Volkswagen. А середній вік автомобілів, що купуть, становить 14 років.

Популярних вживані автівки 

  • Volkswagen Passat: Було продано 3001 одиницю. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 11 тисяч доларів.
  • Daewoo Lanos: Реалізовано 2724 одиниці. Рік випуску — 2007. Середня вартість — 2,7 тисячі доларів.
  • Skoda Octavia: Продано 2682 одиниці. Популярний рік випуску — 2007. Середня вартість — 6,3 тисячі доларів.
  • Volkswagen Golf: Українці придбали 2426 одиниць. Рік випуску — 2001. Середня вартість — 4,5 тисячі доларів.
  • Renault Megane: Було продано 1607 одиниць. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 8 тисяч доларів.
  • Ford Focus: Реалізовано 1299 штук. Рік випуску — 2010. Середня вартість — 6,2 тисячі доларів.
  • Skoda Fabia: Продано 1235 одиниць. Популярний рік випуску — 2008. Середня вартість — 5,1 тисячі доларів.
  • Chevrolet Aveo: Українці придбали 1161 одиницю. Рік випуску — 2008. Середня вартість — 4,3 тисячі доларів.
  • BMW 5 Series: Було продано 1103 одиниці. Популярний рік випуску — 2012. Середня вартість — 1,59 тисячі доларів.
  • Opel Astra: Реалізовано 1099 одиниць. Рік випуску — 2008. Середня вартість — 5,5 тисячі доларів.

Нагадаємо, за даними Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром", в останній місяць весни громадяни придбали більш ніж 5,1 тисячі нових легковиків. Водночас, якщо порівнювати з квітнем, активність майже не змінилася. Така ситуація виникла з огляду на низьку порівняльну базу, адже минулого року навесні був розпал війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB