Три европейские страны запретили въезд авто с номерами РФ

Автомобили с российскими номерами на границе. Фото: google

В среду 13 сентября Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации. Теперь все страны Балтии не пускают российские автомобили.

Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна в Twitter.

Читайте также:

Запрет въезда в Эстонию авто с номерами РФ

Как известно, сегодня, 13 сентября, с 10.00 в Эстонии запретили въезд всем транспортным средствам с номерами Российской Федерации.

"С сегодняшнего дня Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы", — заявил глава эстонского МИД.

Эстония прислушалась к рекомендациям ЕС, согласно которым странам Евросоюза не разрешено впускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами.

Что будет в случае приезда россиян к границе на авто

Как известно, в случае прибытия в пограничный пункт транспортного средства с российскими номерами Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспортного средства должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

Напомним, 10 сентября Еврокомиссия запретила россиянам ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и некоторые другие вещи.