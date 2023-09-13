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Три европейские страны запретили въезд авто с номерами РФ

13 сентября 2023 14:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Три европейские страны запретили въезд авто с номерами РФ
Автомобили с российскими номерами на границе. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду 13 сентября Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации. Теперь все страны Балтии не пускают российские автомобили.

Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна в Twitter.

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Как известно, сегодня, 13 сентября, с 10.00 в Эстонии запретили въезд всем транспортным средствам с номерами Российской Федерации.

"С сегодняшнего дня Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы", — заявил глава эстонского МИД.

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Эстония прислушалась к рекомендациям ЕС, согласно которым странам Евросоюза не разрешено впускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами.

Что будет в случае приезда россиян к границе на авто

Как известно, в случае прибытия в пограничный пункт транспортного средства с российскими номерами Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспортного средства должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

Напомним, 10 сентября Еврокомиссия запретила россиянам ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и некоторые другие вещи.

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