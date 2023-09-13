Три європейські країни заборонили в’їзд авто з номерами РФ

Авто з російськими номерами на кордоні. Фото: google

У середу, 13 вересня, Естонія заборонила в'їзд автомобілів з номерами Російської Федерації. Відтепер усі країни Балтії не пускають російських автівок.

Про це повідомив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна у Twitter.

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Заборона в'їзду в Естонію авто з номерами РФ

Як відомо, сьогодні, 13 вересня, з 10:00 в Естонії заборонили в'їзд усім транспортним засобам з номерами Російської Федерації.

"Відсьогодні Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб'ється перемоги", — заявив глава естонського МЗС.

Естонія прислухалась до рекомендацій ЄС, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.

Що буде у випадку приїзду росіян до кордону на авто

Як відомо, у випадку прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспортного засобу повинен буде повернутися в Росію разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.

Нагадаємо, 10 вересня Єврокомісія заборонила росіянам ввозити до ЄС особисті автомобілі, смартфони та деякі інші речі.