В ГПСУ рассказали об увеличении очереди грузовиков на границе с Польшей

Грузовики на границе с Польшей. Фото: REUTERS/Roman Baluk/File Photo

На украинско-польской границе увеличилось количество заблокированных грузовиков. Сейчас известно, что там находится 2 800 автомобилей.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Заблокированные грузовики на границе

В ГПСУ рассказали, что сейчас известны такие данные по пунктам пропуска:

"Краковец" — 1 200 грузовиков;

"Ягодин" — 1 100;

"Рава-Русская" — 500.

"К сожалению, как видим, те переговоры, которые проводились Украиной с польской стороной уже дважды, пока ни к чему не привели. Участники акции продолжают призывать к выполнению своих требований", — отметил Демченко.

В обе стороны могут двигаться лишь несколько автомобилей в час. В результате перевозчики направляются на другие пункты пропуска, поэтому там также фиксируются скопления.

Украинским пограничникам в "Шегинях" известно об около 1 200 грузовиках.

Напомним, если власти Польши не смогут решить проблему блокирования границы с Украиной, то Европейская комиссия может начать карательную процедуру против страны. По словам представителей ЕК, польские власти должны обеспечивать поток товаров из Украины путем так называемых "коридоров солидарности".

Также мы писали, что ситуация на границе с Польшей обостряется. Украинских водителей отказываются пускать домой и посылают воевать на фронт.

Добавим, перевозчики в Словакии заблокировали границу с Украиной. Своей забастовкой они хотят поддержать митинги польских коллег.