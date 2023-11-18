У ДПСУ розповіли про збільшення черги вантажівок на кордоні з Польщею

Вантажівки на кордоні з Польщею. Фото: REUTERS/Roman Baluk/File Photo

На українсько-польському кордоні збільшилася кількість заблокованих вантажівок. Наразі відомо, що там перебуває 2 800 автомобілей.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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У ДПСУ розповіли, що наразі відомі такі дані за пунктами пропуску:

"Краківець" — 1 200 вантажівок;

"Ягодин" — 1 100;

"Рава-Руська" — 500.

"На жаль, як бачимо, ті перемовини, які проводилися Україною з польською стороною вже двічі, поки що ні до чого не призвели. Учасники акції продовжують закликати до виконання своїх вимог", — зазначив Демченко.

Наразі в обидві сторони можуть рухатися лише декілька автомобілів на годину. Внаслідок цього перевізники прямують на іншу пункти пропуску, тому там також фіксуються скупчення.

Українським прикордонникам у "Шегинях" відомо про близько 1 200 вантажівок.

Нагадаємо, якщо влада Польщі не зможе вирішити проблему щодо блокування кордону з Україною, то Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти країни. За словами представників ЄК, польська влада має забезпечувати потік товарів з України шляхом так званих "коридорів солідарності".

Також ми писали, що ситуація на прикордонні з Польщею загострюється. Українських водіїв відмовляються пускати додому та посилають воювати на фронт.

Додамо, перевізники у Словаччині заблокували кордон з Україною. Своїм страйком вони хочуть підтримати мітинги польських колег.