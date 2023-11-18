У ДПСУ розповіли про збільшення черги вантажівок на кордоні з Польщею
На українсько-польському кордоні збільшилася кількість заблокованих вантажівок. Наразі відомо, що там перебуває 2 800 автомобілей.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Заблоковані вантажівки на кордоні
У ДПСУ розповіли, що наразі відомі такі дані за пунктами пропуску:
- "Краківець" — 1 200 вантажівок;
- "Ягодин" — 1 100;
- "Рава-Руська" — 500.
"На жаль, як бачимо, ті перемовини, які проводилися Україною з польською стороною вже двічі, поки що ні до чого не призвели. Учасники акції продовжують закликати до виконання своїх вимог", — зазначив Демченко.
Наразі в обидві сторони можуть рухатися лише декілька автомобілів на годину. Внаслідок цього перевізники прямують на іншу пункти пропуску, тому там також фіксуються скупчення.
Українським прикордонникам у "Шегинях" відомо про близько 1 200 вантажівок.
Нагадаємо, якщо влада Польщі не зможе вирішити проблему щодо блокування кордону з Україною, то Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти країни. За словами представників ЄК, польська влада має забезпечувати потік товарів з України шляхом так званих "коридорів солідарності".
Також ми писали, що ситуація на прикордонні з Польщею загострюється. Українських водіїв відмовляються пускати додому та посилають воювати на фронт.
Додамо, перевізники у Словаччині заблокували кордон з Україною. Своїм страйком вони хочуть підтримати мітинги польських колег.
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