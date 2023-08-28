В Киеве за дрифт могут оштрафовать до 17 тысяч гривен

Дрифтинг в Киеве. Иллюстративное фото: google.com

В Украине, в частности в Киеве, могут начать штрафовать за дрифтование автомобилем. Минимальный штраф составляет 8500 гривен.

Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады Украины.

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За дрифт — большой штраф

Согласно законопроекту, минимальный размер штрафа составит 8500 грн. За повторное управление в дрифте в течение года предусматривает штраф 17 000 гривен и лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

"Существуют случаи управления транспортными средствами в так называемом дрифте (например, для общей демонстрации якобы возможностей техники). Такие действия осуществляются, в частности, на территориях жилых массивов, парковках торговых центров, что создает дополнительную угрозу пешеходам, водителям других транспортных средств, нарушает", — говорится в сообщении.

Авторы законопроекта убеждены, что такие нормы позволят усилить защиту участников дорожного движения от опасных действий водителей, которые совершают дрифтование, и усилит защиту людей от воздействия шума, возникающего при дрифтовании.

В Раде зарегистрировали законопроект по штрафам за дрифт. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что на дорогах Украины приступят к работе еще 50 дорожных видеокамер. Одиннадцать из таких комплексов автоматической фиксации правонарушений будут установлены в Киевской области.