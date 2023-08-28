В Киеве за дрифт могут оштрафовать до 17 тысяч гривен
В Украине, в частности в Киеве, могут начать штрафовать за дрифтование автомобилем. Минимальный штраф составляет 8500 гривен.
Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Верховной Рады Украины.
За дрифт — большой штраф
Согласно законопроекту, минимальный размер штрафа составит 8500 грн. За повторное управление в дрифте в течение года предусматривает штраф 17 000 гривен и лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
"Существуют случаи управления транспортными средствами в так называемом дрифте (например, для общей демонстрации якобы возможностей техники). Такие действия осуществляются, в частности, на территориях жилых массивов, парковках торговых центров, что создает дополнительную угрозу пешеходам, водителям других транспортных средств, нарушает", — говорится в сообщении.
Авторы законопроекта убеждены, что такие нормы позволят усилить защиту участников дорожного движения от опасных действий водителей, которые совершают дрифтование, и усилит защиту людей от воздействия шума, возникающего при дрифтовании.
Напомним, ранее мы писали, что на дорогах Украины приступят к работе еще 50 дорожных видеокамер. Одиннадцать из таких комплексов автоматической фиксации правонарушений будут установлены в Киевской области.