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У Києві за дрифт можуть оштрафувати до 17 тисяч гривень

28 серпня 2023 09:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві за дрифт можуть оштрафувати до 17 тисяч гривень
Дрифтинг у Києві. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

В Україні, зокрема в Києві, можуть почати штрафувати за дрифтування автівкою. Мінімальний штраф становить 8500 гривень.

Відповідний законопроєкт опублікували на сайті Верховної Ради України.

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Згідно з законопроєктом, мінімальний розмір штрафу становитиме 8500 грн. За повторне керування у дрифті протягом року передбачає штраф 17 000 гривень та позбавленням права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

"Існують випадки керування транспортними засобами у так званому дрифті (наприклад, для загальної демонстрації нібито можливостей техніки). Такі дії здійснюються, зокрема, на територіях житлових масивів, парковках торгових центрів, що створює додаткову загрозу пішоходам, водіям інших транспортних засобів, порушує спокій громадян", — йдеться в повідомленні.

Автори законопроєкту переконані, що такі норми дозволять посилити захист учасників дорожнього руху від небезпечних дій водіїв, що здійснюють дрифтування, та посилять захист людей від впливу шуму, що виникає при дрифтуванні.

 

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо штрафів за дрифт. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що на дорогах України розпочнуть свою роботу ще 50 дорожніх відеокамер. Одинадцять із таких комплексів автоматичної фіксації правопорушень будуть встановлені на Київщині.

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