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Украина направила Польшу ноту — просит перевозчиков не бастовать на границе

1 ноября 2023 04:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украина направила Польшу ноту — просит перевозчиков не бастовать на границе
Очереди на границе. Фото: Эспрессо Запад
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Польские перевозчики могут начать забастовку на украинско-польской границе. В знак предупреждения, Украина направила Польше официальную ноту.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч на своей странице в социальной сети Facebook .

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По его словам, ограничение движения товаров через границу по меньшей мере неуместно в условиях полномасштабной войны.

Кроме того, он заверил, что украинская сторона поддерживает связь с польскими властями.

"Польской стороне доказан сигнал о вреде, который могут нанести такие протесты Украине и Польше, а также украинскому и польскому бизнесу. Кроме того, пострадает также имидж Польши и интересы польских предпринимателей, которые намерены расширить свое участие в проектах восстановления Украины", — добавил. он.

Как мы писали ранее, расследование по обнаруженному маячку в машине президента Польши Анджея Дуды указывает на то, что к этому могли быть причастны "иностранные службы".

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