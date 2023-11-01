Украина направила Польшу ноту — просит перевозчиков не бастовать на границе

Очереди на границе. Фото: Эспрессо Запад

Польские перевозчики могут начать забастовку на украинско-польской границе. В знак предупреждения, Украина направила Польше официальную ноту.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч на своей странице в социальной сети Facebook .

Читайте также:

Почему перевозчики в Польше могут начать забастовку

По его словам, ограничение движения товаров через границу по меньшей мере неуместно в условиях полномасштабной войны.

Кроме того, он заверил, что украинская сторона поддерживает связь с польскими властями.

"Польской стороне доказан сигнал о вреде, который могут нанести такие протесты Украине и Польше, а также украинскому и польскому бизнесу. Кроме того, пострадает также имидж Польши и интересы польских предпринимателей, которые намерены расширить свое участие в проектах восстановления Украины", — добавил. он.

Как мы писали ранее, расследование по обнаруженному маячку в машине президента Польши Анджея Дуды указывает на то, что к этому могли быть причастны "иностранные службы".