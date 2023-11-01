Україна направила Польщу ноту — просить перевізників не страйкувати на кордоні

Черги на кордоні. Фото: Еспресо Захід

Польські перевізники можуть розпочати страйк на українсько-польському кордоні. На знак попередження Україна направила Польщі офіційну ноту.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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За його словами, обмеження руху товарів через кордон є щонайменше недоречними в умовах повномасштабної війни.

Крім того, він запевнив, що українська сторона підтримує зв'язок з польською владою.

"Польській стороні доведено сигнал про шкоду, яку можуть завдати такі протести Україні та Польщі, а також українському та польському бізнесу. Крім того, постраждає також імідж Польщі та інтереси польських підприємців, які мають намір розширити свою участь у проєктах відбудови України", — додав він.

Як ми писали раніше, розслідування щодо виявленого маячка в машині президента Польщі Анджея Дуди вказує на те, що до цього могли бути причетні "іноземні служби".