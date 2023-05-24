Какие автомобили покупают украинцы в 2023 году

Автомобилисты в Украине предпочитают дорогие автомобили. Фото: Unsplash

Дубовенко Артур Редактор экономических новостей

Российское вторжение стало настоящим испытанием на прочность для украинской экономики и негативно повлияло на подавляющее большинство отраслей в стране. Не стал исключением и автомобильный рынок Украины – в начале войны продажи новых авто резко обвалились.

Однако уже в конце 2022 года и в первом квартале 2023-го наметился если не выход отрасли из кризиса, то хотя бы начало выздоровления после серьезного падения.

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Как закончили 2022 год

В прошлом году рынок новых автомобилей в Украине потерял 61,3% продаж, но все же выстоял. По данным AUTO-Consulting, в прошлом году в Украине было продано 40 тыс. новых легковых автомобилей. По количеству проданных автомобилей украинский авторынок оказался на 26-м месте в Европе.

Количество проданных автомобилей в странах Европы в 2021-2022 годах

Источник: AUTO-Consulting

Впрочем, несмотря на фактический обвал рынка весной 2022 года, уже последний месяц 2022 года (декабрь) принес достаточно серьезный рост продаж — на 28% по сравнению с предыдущим месяцем.

Динамика продаж новых авто в Украине, декабрь/ноябрь

Источник: AUTO-Consulting

Лидером украинского рынка в 2022 году стала Toyota. Компании удалось реализовать около 7 тыс. новых легковых авто. Второе место занял Renault с результатом почти 4 тыс. автомобилей в год. Здесь без неожиданностей: обе компании были лидерами по продаже новых авто и в 2021 году.

А вот Volkswagen за год смог обойти сразу шестерых конкурентов. Как отмечают эксперты, такого результата немецкая марка достигла благодаря значительной доле поставок VW с китайского рынка, ставших в 2022 году определяющим трендом.

Динамика продаж новых авто в Украине, 2022/2021

Источник: AUTO-Consulting

Кроме того, сразу 9 моделей из ТОП-10 украинского авторынка 2022 года — это модели сегмента SUV. В тройке самых популярных моделей сразу два автомобиля Toyota — RAV4 (1 место) и Land Cruiser Prado. Второе место занял хорошо известный автомобиль Renault Duster.

Наиболее популярной моделью премиального сегмента стала BMW X5. В бюджетном сегменте самым популярным стал кроссовер Renault Duster.

Самые популярные модели новых авто в Украине, 2022/2021



Источник: AUTO-Consulting

Что имеем в 2023 году

2023 год для украинского авторынка начался сложно. В январе было зафиксировано снижение объемов продаж новых автомобилей в Украине на 18,6% по сравнению с декабрем 2022-го. Впрочем, это падение было предопределено уже не войной, а сезонными колебаниями спроса. В первом месяце 2023 операторам рынка удалось реализовать 3,4 тыс. легковушек.

По итогам продаж в январе 2023 года самой популярной моделью стал электрокар Volkswagen ID.4. Он обошел по продажам все остальные модели, включая автомобили с двигателем внутреннего сгорания. В тройку лидеров вошли Renault Duster и Suzuki Vitara. Кроме того, VW сдвинул Renault со второй строчки самых популярных автомобильных брендов в Украине.

В феврале 2023 года, после январского спада, продолжилась тенденция к восстановлению украинского авторынка. Усилиями всех операторов удалось реализовать около 3,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% лучше, чем в январе 2023 года.

Кроме того, в феврале авторынок значительно переформатировался. Если взглянуть на рейтинг по брендам, то заметен рост влияния премиальных марок — BMW второй месяц подряд держался на пятом месте.

У ТОП-10 также был Mercedes-Benz. Наращивали продажи в феврале Skoda, Honda и Hyundai.

Самые популярные автомобильные бренды в Украине, февраль/январь

Источник: AUTO-Consulting

Рост продаж новых автомобилей в Украине продолжился и в марте. Дилерам удалось продать более 5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 35% больше, чем в феврале. К тому же впервые за последние 12 месяцев было реализовано более 5 тыс. машин.

Всего за 4 месяца 2023 года украинцы приобрели 19 652 единицы новых автомобилей.

Данные продаж свидетельствуют о снижении доли бюджетных автомобилей. Автомобили же среднего класса пользуются большим спросом (на 51%). А премиальные машины вообще стали покупать на 116% охотнее по сравнению с началом года.

ТОП-10 самых популярных моделей апреля в Украине выглядит следующим образом:

1. Renault Duster (от 598700 грн)

Источник: ria.com

2. Toyota RAV4 (от 1 085 950 грн)

Источник: toyota.com.ua

3. Volkswagen ID.4 (от 1 252 565 грн)

Источник: Википедия

4. Mazda CX-5 (от 1 164 800 грн)

Источник: Википедия

5. Toyota Corolla (от 765 900 грн)

Источник: Википедия

6. Nissan Qashqai (от 944 730 грн)

Источник: Википедия

7. Renault Express (от 440 800 грн)

Источник: Википедия

8. BMW X1 (от 848 031 грн)

Источник: bmw.ua

9. Skoda Kodiaq (от 836 854 грн)

Источник: Википедия

10. Hyundai Tucson (от 736 900 грн)