Какие автомобили покупают украинцы в 2023 году

Украинцы массово скупают дорогие иномарки. Рейтинг брендов
Российское вторжение стало настоящим испытанием на прочность для украинской экономики и негативно повлияло на подавляющее большинство отраслей в стране. Не стал исключением и автомобильный рынок Украины – в начале войны продажи новых авто резко обвалились.
Однако уже в конце 2022 года и в первом квартале 2023-го наметился если не выход отрасли из кризиса, то хотя бы начало выздоровления после серьезного падения.
Новини.LIVE рассказывают, как изменился рынок новых авто в Украине в 2023 году.
Как закончили 2022 год
В прошлом году рынок новых автомобилей в Украине потерял 61,3% продаж, но все же выстоял. По данным AUTO-Consulting, в прошлом году в Украине было продано 40 тыс. новых легковых автомобилей. По количеству проданных автомобилей украинский авторынок оказался на 26-м месте в Европе.
Количество проданных автомобилей в странах Европы в 2021-2022 годах
Источник: AUTO-Consulting
Впрочем, несмотря на фактический обвал рынка весной 2022 года, уже последний месяц 2022 года (декабрь) принес достаточно серьезный рост продаж — на 28% по сравнению с предыдущим месяцем.
Динамика продаж новых авто в Украине, декабрь/ноябрь
Источник: AUTO-Consulting
Лидером украинского рынка в 2022 году стала Toyota. Компании удалось реализовать около 7 тыс. новых легковых авто. Второе место занял Renault с результатом почти 4 тыс. автомобилей в год. Здесь без неожиданностей: обе компании были лидерами по продаже новых авто и в 2021 году.
А вот Volkswagen за год смог обойти сразу шестерых конкурентов. Как отмечают эксперты, такого результата немецкая марка достигла благодаря значительной доле поставок VW с китайского рынка, ставших в 2022 году определяющим трендом.
Динамика продаж новых авто в Украине, 2022/2021
Источник: AUTO-Consulting
Кроме того, сразу 9 моделей из ТОП-10 украинского авторынка 2022 года — это модели сегмента SUV. В тройке самых популярных моделей сразу два автомобиля Toyota — RAV4 (1 место) и Land Cruiser Prado. Второе место занял хорошо известный автомобиль Renault Duster.
Наиболее популярной моделью премиального сегмента стала BMW X5. В бюджетном сегменте самым популярным стал кроссовер Renault Duster.
Самые популярные модели новых авто в Украине, 2022/2021
Источник: AUTO-Consulting
Что имеем в 2023 году
2023 год для украинского авторынка начался сложно. В январе было зафиксировано снижение объемов продаж новых автомобилей в Украине на 18,6% по сравнению с декабрем 2022-го. Впрочем, это падение было предопределено уже не войной, а сезонными колебаниями спроса. В первом месяце 2023 операторам рынка удалось реализовать 3,4 тыс. легковушек.
По итогам продаж в январе 2023 года самой популярной моделью стал электрокар Volkswagen ID.4. Он обошел по продажам все остальные модели, включая автомобили с двигателем внутреннего сгорания. В тройку лидеров вошли Renault Duster и Suzuki Vitara. Кроме того, VW сдвинул Renault со второй строчки самых популярных автомобильных брендов в Украине.
В феврале 2023 года, после январского спада, продолжилась тенденция к восстановлению украинского авторынка. Усилиями всех операторов удалось реализовать около 3,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% лучше, чем в январе 2023 года.
Кроме того, в феврале авторынок значительно переформатировался. Если взглянуть на рейтинг по брендам, то заметен рост влияния премиальных марок — BMW второй месяц подряд держался на пятом месте.
У ТОП-10 также был Mercedes-Benz. Наращивали продажи в феврале Skoda, Honda и Hyundai.
Самые популярные автомобильные бренды в Украине, февраль/январь
Источник: AUTO-Consulting
Рост продаж новых автомобилей в Украине продолжился и в марте. Дилерам удалось продать более 5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 35% больше, чем в феврале. К тому же впервые за последние 12 месяцев было реализовано более 5 тыс. машин.
Всего за 4 месяца 2023 года украинцы приобрели 19 652 единицы новых автомобилей.
Данные продаж свидетельствуют о снижении доли бюджетных автомобилей. Автомобили же среднего класса пользуются большим спросом (на 51%). А премиальные машины вообще стали покупать на 116% охотнее по сравнению с началом года.
ТОП-10 самых популярных моделей апреля в Украине выглядит следующим образом:
1. Renault Duster (от 598700 грн)
2. Toyota RAV4 (от 1 085 950 грн)
3. Volkswagen ID.4 (от 1 252 565 грн)
4. Mazda CX-5 (от 1 164 800 грн)
5. Toyota Corolla (от 765 900 грн)
6. Nissan Qashqai (от 944 730 грн)
7. Renault Express (от 440 800 грн)
8. BMW X1 (от 848 031 грн)
9. Skoda Kodiaq (от 836 854 грн)
10. Hyundai Tucson (от 736 900 грн)