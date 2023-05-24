Які автомобілі купують українці в 2023 році

Українці масово скуповують дорогі іномарки. Рейтинг брендів
Російське вторгнення стало справжнім випробуванням на міцність для української економіки і негативним чином вплинуло на переважну більшість галузей в країні. Не став винятком і автомобільний ринок України: на початку війни продажі нових авто різко обвалилися.
Проте вже наприкінці 2022 року і в першому кварталі 2023-го намітився якщо не вихід галузі з кризи, то хоча б початок "одужання" після серйозного падіння.
Новини.LIVE розповідають, як змінився ринок нових авто в Україні в 2023 році.
Як закінчили 2022 рік
Минулого року ринок нових автомобілів в Україні втратив 61,3% продажів, але все ж вистояв. За даними AUTO-Consulting, минулого року в Україні було продано 40 тис. нових легкових автівок. За кількістю проданих автомобілів український авторинок опинився на 26-му місці в Європі.
Кількість проданих автомобілів у країнах Європи в 2021-2022 роках
Джерело: AUTO-Consulting
Втім, незважаючи на фактичний обвал ринку навесні 2022 року, уже останній місяць 2022-го (грудень) приніс достатньо серйозне зростання продажів — на 28% порівняно з попереднім місяцем.
Динаміка продажів нових авто в Україні, грудень/листопад
Джерело: AUTO-Consulting
Лідером українського ринку в 2022 році стала Toyota. Компанії вдалося реалізувати майже 7 тис. нових легкових авто. Друге місце посів Renault з результатом майже 4 тис. авто за рік. Тут без несподіванок: обидві компанії були лідерами за продажем нових авто і у 2021 році.
А от Volkswagen за рік зміг обійти одразу шістьох конкурентів. Як зазначають експерти, такого результату німецька марка досягла завдяки значній частці поставок VW з китайського ринку, які стали в 2022 році визначальним трендом.
Динаміка продажів нових авто в Україні, 2022/2021
Джерело: AUTO-Consulting
Крім того, відразу 9 моделей з ТОП-10 українського авторинку 2022 року — це моделі сегменту SUV. В трійці найпопулярніших моделей одразу два автомобіля Toyota — RAV4 (1 місце) та Land Cruiser Prado. Друге місце посів добре відомий автомобіль Renault Duster.
Найбільш популярною моделлю преміального сегменту стала BMW X5. В бюджетному сегменті найпопулярнішим став кросовер Renault Duster.
Найпопулярніші моделі нових авто в Україні, 2022/2021
Джерело: AUTO-Consulting
Що маємо в 2023 році
2023 рік для українського авторинку почався складно. У січні було зафіксовано зниження обсягів продажу нових автомобілів в Україні на 18,6% порівняно з груднем 2022-го. Втім, це падіння було зумовлено вже не війною, а сезонними коливаннями попиту. В першому місяці 2023 року операторам ринку вдалось реалізувати 3,4 тис. легковиків.
За підсумками продажів у січні 2023 року найпопулярнішою моделлю став електрокар Volkswagen ID.4. Він обійшов за продажами всі інші моделі, в тому числі автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. До трійки лідерів також ввійшли Renault Duster та Suzuki Vitara. Крім того, VW посунув Renault з другої сходинки найпопулярніших автомобільних брендів в Україні.
У лютому 2023 року, після січневого спаду, продовжилась тенденція до відновлення українського авторинку. Зусиллями усіх операторів вдалося реалізувати майже 3,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 7% краще, ніж у січні 2023 року.
Крім того, в лютому авторинок значно переформатувався. Якщо поглянути на рейтинг по брендах, то помітно зростання впливу преміальних марок — BMW другий місяць поспіль тримався на 5-му місці.
У ТОП-10 також був Mercedes-Benz. Нарощували продажі в лютому Skoda, Honda та Hyundai.
Найпопулярніші автомобільні бренди в Україні, лютий/січень
Джерело: AUTO-Consulting
Зростання продажу нових авто в Україні продовжилось і в березні. Дилерам вдалося реалізувати понад 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 35% більше, ніж у лютому. До того ж вперше за останні 12 місяців було реалізовано понад 5 тис. машин.
Загалом, за 4 місяці 2023 року українці придбали 19 652 одиниці нових автомобілів.
Дані продажів свідчать про зниження частки бюджетних авто. Натомість автомобілі середнього класу користуються більшим попитом (на 51%). А преміальні машини взагалі стали купувати на 116% охочіше порівняно з початком року.
ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня в Україні виглядає так:
1. Renault Duster (від 598 700 грн)
2. Toyota RAV4 (від 1 085 950 грн)
3. Volkswagen ID.4 (від 1 252 565 грн)
4. Mazda CX-5 (від 1 164 800 грн)
5. Toyota Corolla (від 765 900 грн)
6. Nissan Qashqai (від 944 730 грн)
7. Renault Express (від 440 800 грн)
8. BMW X1 (від 848 031 грн)
9. Skoda Kodiaq (від 836 854 грн)
10. Hyundai Tucson (від 736 900 грн)