Які автомобілі купують українці в 2023 році

Автомобілісти в Україні надають перевагу дорогим автівкам. Фото: Unsplash

Дубовенко Артур Редактор економічних новин

Російське вторгнення стало справжнім випробуванням на міцність для української економіки і негативним чином вплинуло на переважну більшість галузей в країні. Не став винятком і автомобільний ринок України: на початку війни продажі нових авто різко обвалилися.

Проте вже наприкінці 2022 року і в першому кварталі 2023-го намітився якщо не вихід галузі з кризи, то хоча б початок "одужання" після серйозного падіння.

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Як закінчили 2022 рік

Минулого року ринок нових автомобілів в Україні втратив 61,3% продажів, але все ж вистояв. За даними AUTO-Consulting, минулого року в Україні було продано 40 тис. нових легкових автівок. За кількістю проданих автомобілів український авторинок опинився на 26-му місці в Європі.

Кількість проданих автомобілів у країнах Європи в 2021-2022 роках

Джерело: AUTO-Consulting

Втім, незважаючи на фактичний обвал ринку навесні 2022 року, уже останній місяць 2022-го (грудень) приніс достатньо серйозне зростання продажів — на 28% порівняно з попереднім місяцем.

Динаміка продажів нових авто в Україні, грудень/листопад

Джерело: AUTO-Consulting

Лідером українського ринку в 2022 році стала Toyota. Компанії вдалося реалізувати майже 7 тис. нових легкових авто. Друге місце посів Renault з результатом майже 4 тис. авто за рік. Тут без несподіванок: обидві компанії були лідерами за продажем нових авто і у 2021 році.

А от Volkswagen за рік зміг обійти одразу шістьох конкурентів. Як зазначають експерти, такого результату німецька марка досягла завдяки значній частці поставок VW з китайського ринку, які стали в 2022 році визначальним трендом.

Динаміка продажів нових авто в Україні, 2022/2021

Джерело: AUTO-Consulting

Крім того, відразу 9 моделей з ТОП-10 українського авторинку 2022 року — це моделі сегменту SUV. В трійці найпопулярніших моделей одразу два автомобіля Toyota — RAV4 (1 місце) та Land Cruiser Prado. Друге місце посів добре відомий автомобіль Renault Duster.

Найбільш популярною моделлю преміального сегменту стала BMW X5. В бюджетному сегменті найпопулярнішим став кросовер Renault Duster.

Найпопулярніші моделі нових авто в Україні, 2022/2021



Джерело: AUTO-Consulting

Що маємо в 2023 році

2023 рік для українського авторинку почався складно. У січні було зафіксовано зниження обсягів продажу нових автомобілів в Україні на 18,6% порівняно з груднем 2022-го. Втім, це падіння було зумовлено вже не війною, а сезонними коливаннями попиту. В першому місяці 2023 року операторам ринку вдалось реалізувати 3,4 тис. легковиків.

За підсумками продажів у січні 2023 року найпопулярнішою моделлю став електрокар Volkswagen ID.4. Він обійшов за продажами всі інші моделі, в тому числі автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. До трійки лідерів також ввійшли Renault Duster та Suzuki Vitara. Крім того, VW посунув Renault з другої сходинки найпопулярніших автомобільних брендів в Україні.

У лютому 2023 року, після січневого спаду, продовжилась тенденція до відновлення українського авторинку. Зусиллями усіх операторів вдалося реалізувати майже 3,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 7% краще, ніж у січні 2023 року.

Крім того, в лютому авторинок значно переформатувався. Якщо поглянути на рейтинг по брендах, то помітно зростання впливу преміальних марок — BMW другий місяць поспіль тримався на 5-му місці.

У ТОП-10 також був Mercedes-Benz. Нарощували продажі в лютому Skoda, Honda та Hyundai.

Найпопулярніші автомобільні бренди в Україні, лютий/січень

Джерело: AUTO-Consulting

Зростання продажу нових авто в Україні продовжилось і в березні. Дилерам вдалося реалізувати понад 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 35% більше, ніж у лютому. До того ж вперше за останні 12 місяців було реалізовано понад 5 тис. машин.

Загалом, за 4 місяці 2023 року українці придбали 19 652 одиниці нових автомобілів.

Дані продажів свідчать про зниження частки бюджетних авто. Натомість автомобілі середнього класу користуються більшим попитом (на 51%). А преміальні машини взагалі стали купувати на 116% охочіше порівняно з початком року.

ТОП-10 найпопулярніших моделей квітня в Україні виглядає так:

1. Renault Duster (від 598 700 грн)

Джерело: ria.com

2. Toyota RAV4 (від 1 085 950 грн)

Джерело: toyota.com.ua

3. Volkswagen ID.4 (від 1 252 565 грн)

Джерело: Вікіпедія​​​​​

4. Mazda CX-5 (від 1 164 800 грн)

Джерело: Вікіпедія​​​​​

5. Toyota Corolla (від 765 900 грн)

Джерело: Вікіпедія​​​​​

6. Nissan Qashqai (від 944 730 грн)

Джерело: Вікіпедія​​​​​

7. Renault Express (від 440 800 грн)

Джерело: Вікіпедія​​​​​

8. BMW X1 (від 848 031 грн)

Джерело: bmw.ua

9. Skoda Kodiaq (від 836 854 грн)

Джерело: Вікіпедія​​​​​

10. Hyundai Tucson (від 736 900 грн)