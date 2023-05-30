Украинцы скоро будут ходить пешком: дорожают б/у автомобили

Покупатели рассматривают подержанные машины на авторынке. Фото: google.com

Не все украинцы могут позволить себе приобрести новый автомобиль, поэтому часто прибегают к покупке подержанных автомобилей, ведь они гораздо дешевле. Однако в последнее время наблюдается поднятие в цене на авто с пробегом.

Об этом сообщает PRO ДЕНЬГИ.

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Отмечается, что по данным Института исследований авторынка, в Украине в апреле этого года стоимость подержанных автомобилей была заметно выше, чем в марте.

Так, авто с пробегом стоили в среднем 5,6 тыс. долларов, что на 5,7% больше, чем в предыдущем месяце.

Среди популярных моделей, больше всего подорожали BMW 5 Series (на 625 долларов или 10,1%), BMW 3 Series (на 500 долларов), ВАЗ 2101 (на 27 долларов), ВАЗ 2107 (на 50 долларов), Ford Focus (на 250) долларов), Mercedes-Benz E-Class (на 200 долларов).

Также значительно выросли в цене ВАЗ 2109/21099 (на 50 долларов), Audi A6 (на 200 долларов), Volkswagen Passat (на 223 доллара), Volkswagen Golf (на 160 долларов), Renault Megane (на 200 долларов), Daewoo Lanos ( на 55 долларов), Opel Astra (на 100 долларов) и Skoda Octavia (на 51 доллар).

Меньше выросли в цене Skoda Octavia (0,7%), Opel Astra (2%) и Daewoo Lanos (2,2%).

Напомним, что в Украине власти намерены обновить правила технического осмотра автомобилей в соответствии с нормами Европейского Союза (ЕС). В 2023 году еще действует прежнее законодательство.