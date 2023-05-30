Українці скоро ходитимуть пішки: дорожчають б/в автомобілі

Покупці розглядають вживані машини на авторинку. Фото: google.com

Не всі українці можуть дозволити собі придбати новий автомобіль, тому часто вдаються до покупки вживаних автомобілів, адже вони значно дешевші. Однак останнім часом спостерігається підняття в ціні на авто з пробігом.

Про це повідомляє PRO ГРОШІ.

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Наскільки піднялися ціни на вживані авто

Зазначається, що за даними Інституту досліджень авторинку, в Україні у квітні цьогоріч вартість вживаних автомобілів була помітно вищою, ніж у березні.

Так, авто з пробігом коштували в середньому 5,6 тис доларів, що на 5,7% більше, ніж у попередньому місяці.

Серед популярних моделей, найбільше подорожчали BMW 5 Series (на 625 доларів або 10,1%), BMW 3 Series (на 500 доларів), ВАЗ 2101 (на 27 доларів), ВАЗ 2107 (на 50 доларів), Ford Focus (на 250 доларів), Mercedes-Benz E-Class (на 200 доларів).

Також значно виросли в ціні ВАЗ 2109/21099 (на 50 доларів), Audi A6 (на 200 доларів), Volkswagen Passat (на 223 долари), Volkswagen Golf (на 160 доларів), Renault Megane (на 200 доларів), Daewoo Lanos (на 55 доларів), Opel Astra (на 100 доларів) і Skoda Octavia (на 51 долар).

Найменше зросли в ціні Skoda Octavia (0,7%), Opel Astra (2%) і Daewoo Lanos (2,2%).

Нагадаємо що в Україні влада має намір оновити правила технічного огляду автомобілів відповідно до норм Європейського Союзу (ЄС). У 2023 році ще діє старе законодавство.