Украинцев предупредили об ответственности за неисправное авто: что говорит закон

Проверка документов у водителя. Фото: Патрульная полиция

В ситуациях, когда автомобиль неисправен, водителям не только может быть выписан штраф, но и их могут лишить права управления автомобилем. Закон Украины содержит перечень неисправностей, которые делают управление автомобилем незаконным.

Об этом сообщает Твоя Машина.

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Служба патрульной полиции имеет право выписывать штрафы за часто встречающиеся нарушения и даже временно лишать водительского удостоверения на период до полугода. Одним из таких нарушений, что может привести к штрафам, является езда с неисправной системой габаритных огней.

Выявить таких нарушителей обычно не составляет труда, особенно в условиях ночного времени. В соответствии со статьей 121, части 1, Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), водителям, пойманным на вождении с неработающими габаритными светильниками, предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Если же это нарушение произошло повторно в течение года, водителя могут временно лишить права управления автомобилем на период от трех до шести месяцев.

Украинский закон о дорожном движении строго предписывает каждому водителю убедиться, что его транспортное средство функционирует должным образом перед тем, как начать движение. Несмотря на это, автомобилистам может быть трудно в процессе езды следить за исправностью всех световых приборов. Если лампа габаритного освещения перегорает во время поездки, это не считается административным нарушением. Тем не менее, водитель обязан незамедлительно предпринять действия для исправления ситуации.

Если габаритные огни вышли из строя во время движения, и водитель об этом не знал, это не считается административным нарушением. Это дает возможность быстро устранить проблему. В таких ситуациях все штрафы, выписанные полицией, будут признаны незаконными и отменены в соответствии с законом.

Напомним, что в Украине готовят изменения в сфере подготовки водителей к управлению транспортом. В целях уменьшения аварийности на дорогах планируют наказывать автошколы за недостаточный уровень обучения будущих автомобилистов.