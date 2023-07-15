Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Українців попередили про відповідальність за несправне авто: що каже закон arrow

Українців попередили про відповідальність за несправне авто: що каже закон

15 липня 2023 20:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українців попередили про відповідальність за несправне авто: що каже закон
Перевірка документів водія. Фото: Патрульна поліція
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ситуаціях, коли автомобіль несправний, водіям не лише може бути виписаний штраф, а і їх можуть позбавити права керування автомобілем. Закон України містить перелік несправностей, які роблять керування автомобілем незаконним.

Про це повідомляє Твоя Машина.

Читайте також:

У водіїв можуть забрати права

Служба патрульної поліції має право виписувати штрафи за порушення, що часто зустрічаються, і навіть тимчасово позбавляти посвідчення водія на період до пів року. Одним із таких порушень, що може призвести до штрафів, є їзда з несправною системою габаритних вогнів.

Виявити таких порушників зазвичай нескладно, особливо в умовах нічного часу. Відповідно до статті 121, частини 1, Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), водіям, упійманим на керуванні з непрацюючими габаритними світильниками, передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Якщо це порушення відбулося повторно протягом року, водія можуть тимчасово позбавити права керування автомобілем на період від трьох до шести місяців.

Український закон про дорожній рух суворо наказує кожному водієві переконатися, що його транспортний засіб функціонує належним чином перед тим, як розпочати рух. Попри це автомобілістам може бути важко в процесі їзди стежити за справністю всіх світлових приладів. Якщо лампа габаритного освітлення перегорає під час поїздки, це не вважається адміністративним порушенням. Проте водій зобов'язаний негайно вжити заходів для виправлення ситуації.

Якщо габаритні вогні вийшли з ладу під час руху і водій про це не знав, це не вважається адміністративним порушенням. Це дозволяє швидко усунути проблему. У таких ситуаціях усі штрафи, виписані поліцією, будуть визнані незаконними та скасовані відповідно до закону.

Нагадаємо, що в Україні готують зміни у сфері підготовки водіїв до керування транспортом. З метою зменшення аварійності на дорогах планують карати автошколи за недостатній рівень навчання майбутніх автомобілістів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз