В МВД объяснили, нужна ли справка из военкомата для регистрации автомобиля

Сервисный центр МВД. Фото: Facebook

Для регистрации автомобиля в сервисных центрах мужчинам не нужна справка по военкомату. В Министерстве внутренних дел опровергли фейк, который недавно распространялся в соцсетях.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.

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"В сети активно распространяется месседж, который якобы с 20 августа для перерегистрации авто в сервисных центрах МВД клиент должен предъявить справку по военкомату. Официально заявляем, эта информация не соответствует действительности и никаких документов физическим лицам от территориальных центров комплектации предоставлять не нужно", — говорится в сообщении.

При этом в МВД обратили внимание, что юридическим лицам для регистрации автомобиля нужно иметь документ с отметкой военкомата о снятии/постановке на учет.

Какие нужны документы

Документы, необходимые для переоформления авто:

паспорта и копии ИНН-кодов действующего владельца и гражданина, на которого будет оформляться машина;

техпаспорт автомобиля;

заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в СЦ);

квитанции об оплате услуг СЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при СЦ);

заключение об экспертном исследовании транспортного средства (не обязательно, кроме случаев первой регистрации подержанного ввезенного из-за границы авто).

Ранее мы сообщали, что в Украине в феврале текущего года вырос спрос на электромобили. В последний зимний месяц продажи новых автомобилей на аккумуляторных батареях питания (BEV) увеличились в три раза.

Напомним, ранее мы писали о законопроекте, который позволяет банкам списывать долги по кредитам на автомобили и жилую недвижимость, поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, или же замораживать такие кредиты.