В МВД объяснили, нужна ли справка из военкомата для регистрации автомобиля
Для регистрации автомобиля в сервисных центрах мужчинам не нужна справка по военкомату. В Министерстве внутренних дел опровергли фейк, который недавно распространялся в соцсетях.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.
"В сети активно распространяется месседж, который якобы с 20 августа для перерегистрации авто в сервисных центрах МВД клиент должен предъявить справку по военкомату. Официально заявляем, эта информация не соответствует действительности и никаких документов физическим лицам от территориальных центров комплектации предоставлять не нужно", — говорится в сообщении.
При этом в МВД обратили внимание, что юридическим лицам для регистрации автомобиля нужно иметь документ с отметкой военкомата о снятии/постановке на учет.
Какие нужны документы
Документы, необходимые для переоформления авто:
- паспорта и копии ИНН-кодов действующего владельца и гражданина, на которого будет оформляться машина;
- техпаспорт автомобиля;
- заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в СЦ);
- квитанции об оплате услуг СЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при СЦ);
- заключение об экспертном исследовании транспортного средства (не обязательно, кроме случаев первой регистрации подержанного ввезенного из-за границы авто).
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Напомним, ранее мы писали о законопроекте, который позволяет банкам списывать долги по кредитам на автомобили и жилую недвижимость, поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, или же замораживать такие кредиты.