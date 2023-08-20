В МВС пояснили, чи потрібна довідка з військкомату для реєстрації автомобіля

Сервісний центр МВС. Фото: Facebook

Для реєстрації автомобіля у сервісних центрах чоловікам не потрібна довідка з військкомату. В Міністерстві внутрішніх справ спротували фейк, який нещодавно ширися у соцмережах.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.

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"У мережі активно шириться меседж, що нібито з 20 серпня для перереєстрації авто у сервісних центрах МВС клієнт має предʼявити довідку із військкомату. Офіційно заявляємо, ця інформація не відповідає дійсності та жодних документів фізичним особам від територіальних центрів комплектації надавати не потрібно", — йдеться у повідомленні.

При цьому в МВС звернули увагу, що юридичним особам для реєстрації автомобіля треба мати документ з відміткою військкомату про зняття/постановку на облік.

Які потрібні документи

Документи, які потрібні для переоформлення авто:

паспорти і копії ІПН-кодів чинного власника і громадянина, на якого буде оформлятися машина;

техпаспорт автомобіля;

заяву про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в СЦ);

квитанції про оплату за послуги СЦ, бланки і номера (оплата у відділенні банку при СЦ);

висновок про експертне дослідження транспортного засобу (не є обов’язковим, крім випадків першої реєстрації вживаного ввезеного з-за кордону авто).

Раніше ми повідомляли, в Україні у лютому поточного року зріс попит на електромобілі. В останній зимовий місяць продажі нових авто на акумуляторних батареях живлення (BEV) збільшились утричі.

Нагадаємо, раніше ми писали про законопроєкт, який дозволяє банкам списувати борги за кредитами на автомобілі та житлову нерухомість, пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, або ж заморожувати такі кредити.