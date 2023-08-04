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В Украине готовят штрафы для любителей громкого вождения: подробности

4 августа 2023 23:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине готовят штрафы для любителей громкого вождения: подробности
Полиция проверяет документы у водителя. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Верховная Рада хочет еще больше наказывать злостных водителей. В Парламенте хотят ввести штрафы и лишать водительских прав тех, кто катается с нарушением допустимого уровня шума.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в ВРУ.

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Народные избранники предлагают ввести административную ответственность за управление или эксплуатацию автомобиля с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума.

Предлагается установить штраф: 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 17 тыс. грн.

Если нарушил второй раз, придется заплатить вдвое больше — 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или 34 тыс. грн. К тому же можно лишиться прав на управление транспортным средством на срок от трех до шести месяцев.

Напомним, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Также мы писали, что в Одессе водитель установил антирекорд по количеству алкоголя в крови.

Во время проверки мужчины на трезвость "Драгер" показал рекордный результат — 2,75 промилле, это почти в 14 раз выше установленной нормы.

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