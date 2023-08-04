Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В Україні готують штрафи для любителів гучного кермування: подробиці arrow

В Україні готують штрафи для любителів гучного кермування: подробиці

4 серпня 2023 23:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні готують штрафи для любителів гучного кермування: подробиці
Поліція перевіряє документи у водія. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Верховна Рада хоче ще більше карати злісних кермувальників автівок. У Парламенті хочуть запровадити штрафи і позбавляти водійських прав тих, хто їздить із порушенням допустимого рівня шуму.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у ВРУ.

Читайте також:

Покарання для водіїв-порушників

Народні обранці пропонують запровадити адміністративну відповідальність за кермування або експлуатацію автомобіля з перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

Пропонується встановити штраф: 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 тис. грн,

Якщо порушив вдруге, доведеться сплатити вдвічі більше — 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 34 тис. грн. До того ж можна позбавитись прав на керування транспортним засобом на строк від трьох до шести місяців.

Нагадаємо, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Також ми писали, в Одесі водій встановив антирекорд за кількістю алкоголю в крові. 

Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2,75 проміле, це майже в 14 разів вище встановленої норми. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз