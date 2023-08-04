В Україні готують штрафи для любителів гучного кермування: подробиці

Поліція перевіряє документи у водія. Фото: Google

Верховна Рада хоче ще більше карати злісних кермувальників автівок. У Парламенті хочуть запровадити штрафи і позбавляти водійських прав тих, хто їздить із порушенням допустимого рівня шуму.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у ВРУ.

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Народні обранці пропонують запровадити адміністративну відповідальність за кермування або експлуатацію автомобіля з перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

Пропонується встановити штраф: 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 тис. грн,

Якщо порушив вдруге, доведеться сплатити вдвічі більше — 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або 34 тис. грн. До того ж можна позбавитись прав на керування транспортним засобом на строк від трьох до шести місяців.

Нагадаємо, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Також ми писали, в Одесі водій встановив антирекорд за кількістю алкоголю в крові.

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