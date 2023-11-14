В Украине ожидается большой дефицит новых авто до конца года: причины

Ситуация на границе Украины с Польшей будет ухудшаться, потому что польские перевозчики обещают долгосрочную акцию. Фото: 24tv.ua

Из-за забастовки польских водителей, заблокировавших границу на трех пунктах пропуска, большое количество грузовиков ожидают выезда из Польши в Украину. В частности, это означает, что к концу года на украинском рынке возникнет дефицит новых автомобилей.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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Последствия для автодилеров

Украинские автомобильные дилеры не получили своевременно новые автомобили. Поэтому они сейчас разрабатывают другие логистические маршруты, но это требует времени.

Подобное произошло в начале полномасштабной войны в прошлом году, когда автодилерам пришлось оперативно решать вопросы доставки автомобилей в Украину.

Понятно, что в очередной раз растет стоимость логистики для автомобильных операторов, ведь увеличивается километраж, время работы водителей и т.д. Все это, вероятно, отразится и на конечной стоимости новых автомобилей на украинском рынке.

До забастовки операторы прогнозировали, что до конца года в Украине удастся продать 65 тыс. новых авто.

Какие прогнозы

Эксперты AUTO-Consulting считают, что дефицит автомобилей отразится на итогах ноября и декабря, так как на рынок зайдет меньшее количество автомобилей, чем нуждается Украина.

Ущерб, который понесут автомобильные дилеры, от этой забастовки польских перевозчиков, будут считаться уже по ее завершении, но они точно будут немалыми.

Ранее мы писали, повлияет ли забастовки на польской границе на поток легковых автомобилей. Также в украинском правительстве подвели итоги переговоров с польскими перевозчиками.