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В Україні очікується великий дефіцит нових авто до кінця року — причини

14 листопада 2023 11:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
В Україні очікується великий дефіцит нових авто до кінця року: причини
Ситуація на кордоні України з Польщею буде погіршуватися, адже польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. Фото: 24tv.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Через страйк польських водіїв, які заблокували кордон на трьох пунктах пропуску, велика кількість вантажівок очікують виїзду з Польщі в Україну. Зокрема, це означає, що під кінець року на українському ринку виникне дефіцит нових автомобілів.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Наслідки для автодилерів

Українські автомобільні дилери не отримали своєчасно нові авто. Тому вони зараз розробляють інші логістичні маршрути, але це потребує часу.

Подібне відбулося на початку повномасштабної війни торік, коли автодилерам довелося оперативно розв'язувати питання доставки автомобілів в Україну.

Зрозуміло, що черговий раз зростає вартість логістики для автомобільних операторів, адже збільшується кілометраж, час роботи водіїв тощо. Все це, ймовірно, відіб'ється і на кінцевій вартості нових автомобілів на українському ринку.

До страйку оператори прогнозували, що до кінця року в Уакраїні вдасться реалізувати 65 тис. нових авто.

Які прогнози

Експерти AUTO-Consulting вважають, що дефіцит автомобілів відобразитися на підсумках листопаду та грудня, позаяк на ринок зайде менша кількість автомобілів, ніж потребує Україна.

Збитки, які понесуть автомобільні дилери від цього страйку польських перевізників, будуть рахуватися вже по його завершенні, але вони точно будуть чималими.

Раніше ми писали, чи вплинуть страйки на польському кордоні на потік легкових авто. Також в українському уряді підбили підсумки перемовин з польськими перевізниками.

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