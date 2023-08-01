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В Украине отменено ограничение на количество попыток при сдаче на водительские права: что известно

1 августа 2023 15:01
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине отменено ограничение на количество попыток при сдаче на водительские права: что известно
Практический экзамен на получение водительских прав. Фото: taurus-school.kiev.ua
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

МВД Украины отменило ограничение количества попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

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Теперь в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке у кандидата есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена.

Новая система сдачи практических экзаменов на права

Что касается практических экзаменов на права, то у будущего водителя есть неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

Интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неудачной сдачи) теперь составит не менее 10 календарных дней.

В МВД сообщили, что результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического — два года.

Также обновлено экзаменационное письмо практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.

Ранее мы уже сообщали, в Киеве запустили специальную инклюзивную автошколу . Учебное заведение запущено в рамках проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью" на базе ведомственных учебных заведений.

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