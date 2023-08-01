В Україні скасували обмеження на кількість спроб при сдачі на водійські права: що відомо

Практичний іспит на отримання водійських прав. Фото: taurus-school.kiev.ua

МВС України скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

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Тепер упродовж року після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

Нова система здачі практичних іспитів на права

Що стосується практичних екзаменів на права, то майбутній водій має необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі невдалого складання) тепер становитиме не менше ніж 10 календарних днів.

В МВС повідомили, що результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного — два роки.

Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.

Раніше ми вже повідомляли, у Києві запустили спеціальну інклюзивну автошколу. Навчальний заклад запустили в межах проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю" на базі відомчих закладів освіти.